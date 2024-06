AFAP – Contratação de empresa de construção civil para obras nas escolas de Esprainha e Santa Geny

No quadro do projecto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia concurso público para contratação de empresa de construção civil para realizar as obras de construção e reabilitação das escolas básicas das comunidades de Esprainha e Santa Geny no norte da ilha de São Tomé.

Para mais detalhes consulte o documento seguinte :