No âmbito do projeto, PABAC-MZ – Agricultura Biológica como factor de adptação climática no distrito de Mé-Zochi implementado pela TESE em São Tomé e Príncipe está aberto o concurso para contratação de Engenheiro(a) Agrónomo(a).

A data-limite (inicialmente 11/06/2024) para receção de candidaturas é prorrogada até 25/06/2024 e o início das funções é em julho do corrente ano. As candidaturas, incluindo Curriculum Vitae em português, com pelo menos 3 referências e carta de motivação, deverão ser enviadas por correio eletrónico para o endereço recursoshumanos@tese.org.pt, com a referência: TESE_STP_Eng.Agro 2024. Para mais informações, consulte os Termos de Referência.