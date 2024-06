Existem estratégias para ganhar mais na roleta?

A maioria das pessoas conhece a famosa cena dos filmes de James Bond, quando Bond estaciona o seu Aston Martin e entra nos casinos de Monte Carlo em um smoking meticulosamente feito sob medida e com uma mulher deslumbrante ao lado.

Nessa mesma cena as mesas de roleta estão ocupadas com pessoas apostando e o som da roda da roleta ecoa pelo casino.

O que não se vê nesta cena é que as estratégias de roleta de maior sucesso não vêm de Hollywood, mas de seguir certas regras sem deixar que as emoções tomem conta do plano. Manter a compostura e controle sobre as suas emoções é o que o levará a vencer.

As estratégias da roleta foram estudadas, imitadas e ensinadas aos jogadores ansiosos por saber como ganhar na roleta. Sem as informações adequadas ou dicas de estratégias, os jogadores arriscam cometer erros que podem acabar custando caro.

No entanto, as fontes online gratuitas são abundantes. Existem muitas estratégias que podem ser utilizadas para, com um pouco de sorte também, aumentar as oportunidades de fechar o dia com mais dinheiro na conta.

Estratégias de roleta mais bem-sucedidas

Vejamos a seguir as estratégias de roleta mais conhecidas e bem-sucedidas que podem ser adotadas durante as apostas ou como diriam alguns “como ganhar na roleta”.

Martingale

Martingale é definitivamente uma das estratégias de roleta mais conhecidas e bem sucedidas (para alguns é a melhor estratégia de roleta), e é muito simples de aplicar.

Pode ser utilizado apenas para apostas externas, aquelas que oferecem quase 50% de oportunidade de ganhar, excluindo o 0. Primeiro é necessário estabelecer o que quer apostar.

Neste ponto existem duas opções: a cor prevista sai ou não. Caso não saia, terá que dobrar a sua aposta. Mas, se acertou, terá que continuar com uma única unidade, mas na aposta oposta. Talvez precise atender a algumas condições especiais, como se o 0 aparecer.

Martingale reverso

O sistema anti-Martingale, ou Martingale reverso, é uma metodologia de negociação que envolve reduzir pela metade uma aposta cada vez que há uma perda e duplicá-la cada vez que há um ganho.

Esta técnica é o oposto do sistema Martingale, em que um jogador dobra a aposta perdida e divide pela metade uma aposta vencedora.

É essencialmente uma estratégia que promove uma mentalidade de “mão quente” quando se está numa maré de vitórias e uma estratégia stop-loss quando há uma maré de derrotas.

D’Alembert

Uma das estratégias de roleta de maior sucesso, especialmente porque pode ser facilmente adaptada e é muito simples de usar, é a estratégia D’Alembert.

Para começar a aplicá-lo, primeiro precisa decidir qual tipo de aposta fazer entre as apostas secundárias e quais oferecem probabilidades de quase 50%.

Ao contrário de outras estratégias de roleta, no entanto, esta não começa com uma aposta de uma unidade, mas sim com uma aposta de quatro unidades. Isso significa que se a sua unidade de aposta for um euro, terá que apostar quatro euros no início.

A razão para isto é que se ganhar, terá que subtrair uma unidade da sua aposta inicial (ou seja, 3), se perder, terá que adicioná-la (ou seja, 5 unidades), e isso ocorre após cada rodada.

Sequência de Fibonacci

Já ouviu falar da sequência de Fibonacci? Consiste numa série numérica em que um número é a soma dos dois números anteriores.

Esta estratégia baseia-se nos primeiros dez números desta série, nomeadamente 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. O método aplica-se apenas às somas binárias: Ímpar e Par, Vermelho e Preto, e assim por diante.

Não pode alterar a sua aposta com base em vitória ou derrota. A única coisa que precisa fazer é apostar uma unidade na primeira aposta, mais uma na segunda aposta, 2 unidades na terceira aposta e assim por diante conforme a série Fibonacci.

Sistema de roleta de Labouchère

O sistema Labouchere, se seguido, e também com um pouco de sorte, pode levar a ganhos importantes. Ele fornece uma estratégia de apostas complexa que muda dependendo de ganhar ou perder.

Para esta estratégia de roleta é preciso ter um grande orçamento disponível, pois as apostas aumentam rapidamente.

Conclusão

A roleta é um dos jogos mais versáteis de um casino, oferecendo aos jogadores uma ampla gama de opções de apostas. Isto torna-o no candidato perfeito para sistemas de apostas e a estratégia certa de roleta pode resultar em vitórias impressionantes.

Existem muitas estratégias de roleta bem-sucedidas que, se aplicadas da maneira correta, podem ajudá-lo a maximizar as oportunidades de ganhar e reduzir as perdas e também vale a pena mencionar que os bónus de casino podem ser obtidos jogando roleta online, então vale definitivamente a pena conferir.

Mas sugerimos sempre que jogue com responsabilidade, estabelecendo um orçamento que não exceda as suas apostas.

Embora o objetivo principal seja vencer, também é preciso aproveitar a sessão e alguns desses sistemas e estratégias podem definitivamente proporcionar uma experiência emocionante ao jogar roleta online!