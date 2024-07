EUA e a Tanzânia trabalham juntos para combater a pesca ilegal

Omar Yahya, a small businessman in Nungwi, smiles as he holds a freshly caught fish. Relying on the ocean for his livelihood, Omar buys fish from local fishermen and sells them in various locations. He is happy to see USAID strengthening fisheries monitoring and enforcement, including efforts to combat destructive nearshore blast fishing and target illegal offshore vessels hunting protected marine life. (USAID/Adrian Mgaya)

O setor pesqueiro da Tanzânia é uma pedra angular da economia do país. Construtores de barcos, pescadores e processadoras de peixe, atacadistas e restaurantes dependem da abundância pesqueira do Oceano Índico. Na verdade, cerca de um quarto da população da Tanzânia depende da pesca por razões econômicas e alimentícias.

A indústria emprega mais de 4 milhões de pessoas e contribui significativamente para a economia da Tanzânia. No entanto, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), incluindo a praticada por frotas industriais estrangeiras, está prejudicando esse setor vital, se apossando de capturas de peixe que deveriam contribuir para a economia da Tanzânia.

Até US$ 142,8 milhões em rendimento potencial são perdidos anualmente com a pesca INN no sudoeste do Oceano Índico. E isso não inclui os danos ambientais locais causados ​​por redes de arrasto e métodos ilegais de pesca de tubarões que ameaçam a sustentabilidade de unidades populacionais de peixes e os meios de subsistência de comunidades locais.

“Em muitos lugares, grandes frotas pesqueiras estrangeiras e alguns maus agentes locais estão trazendo capturas muito acima dos limites sustentáveis”, disse, em fevereiro, Jennifer Littlejohn, secretária de Estado adjunta em exercício dos EUA para Oceanos e Assuntos Científicos e Ambientais Internacionais. Essas frotas, disse ela, “estão colocando em perigo a saúde dos recursos pesqueiros essenciais e a subsistência daqueles que dependem desses recursos”.

Com o intuito de combater essa ameaça, impedir a perda de receitas locais e proteger empregos locais, os Estados Unidos estão firmando uma parceria com a Tanzânia * a fim de pilotar sistemas de monitoramento eletrônico em navios de pesca em alto mar e também de monitorar as práticas de pesca com rede de arrasto. Esses programas fazem parte dos esforços dos Estados Unidos que buscam identificar e regulamentar atividades problemáticas, e promover a pesca sustentável na região.

Um quarto dos peixes capturados nas águas da África Oriental são “capturados ilegalmente, ameaçando a vida marinha e a economia azul”, disse a Embaixada dos EUA na Tanzânia através do Twitter/X. “Os EUA estão trabalhando com vistas a combater a pesca [INN] com o objetivo de proteger as unidades populacionais de peixes para as gerações presentes e futuras.”

Protegendo o território da Tanzânia

Um veleiro usado para divulgação promove o projeto Heshimu Bahari (Respeite os Oceanos) da Usaid. O projeto visa eliminar práticas de pesca prejudiciais e ilegais, e promover esforços de conservação através da colaboração com comunidades locais e autoridades governamentais (Usaid/Adrian Mgaya)

Todos os anos, os EUA fazem parceria com a Tanzânia e mais de uma dúzia de outros países da África Oriental e do Oceano Índico Ocidental para o Cutlass Express, um exercício naval anual que promove a cooperação marítima, combate a pesca ilegal e protege as águas territoriais.

“É bom que os participantes estejam aqui, fazendo networking e mantendo contato, trabalhando juntos em casos e consolidando a comunicação em nível nacional e regional”, disse Pooja Bissoonauthsing, oficial jurídico do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodoc), que participou do exercício. Crimes e atividades ilícitas no oceano “são inerentemente de natureza transnacional”, disse ele; “portanto, é necessário poder contatar seus homólogos para obter todas as informações”.

Os EUA também fornecem às autoridades da Tanzânia barcos de patrulha costeira, aumentando sua capacidade de monitorar e proteger suas águas territoriais. Esses barcos estão equipados com tecnologia que rastreiam navios de pesca, aumentando significativamente as capacidades de fiscalização marítima da Tanzânia.

Através da iniciativa Safe Seas, agentes de aplicação da lei tanzanianos recebem formação especializada para combater a pesca INN. O programa inclui workshops sobre identificação de atividades de pesca suspeitas, técnicas de monitoramento e procedimentos legais visando processar judicialmente infratores. Houve um aumento de detenções, juntamente com uma diminuição notável nas operações de pesca ilegal na Tanzânia.

Militares dos países parceiros participam no exercício de formação Cutlass Express 2024 com os militares dos EUA para reforçar a sua capacidade de combater a pirataria, o tráfico ilícito e a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (Marinha dos EUA/Especialista em Comunicação de Massa de 2ª classe Jawad Dughmush)

Com o objetivo de ajudar os próprios pescadores, os EUA oferecem aulas e assistência técnica destinadas a promover práticas de pesca sustentáveis. Esses programas ensinam comunidades locais a gerir seus recursos pesqueiros de forma responsável, a utilizar dados a fim de melhorar os métodos de pesca e a garantir a sustentabilidade no longo prazo. Esse apoio prático ajuda a conservar populações de peixes e garante a subsistência daqueles que dependem da pesca.

Toda essa colaboração está dando resultado. Os Estados Unidos e a Tanzânia planejam continuar a combater conjuntamente a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.

“Durante mais de seis décadas, a Tanzânia tem se beneficiado de um apoio inestimável dos Estados Unidos da América”, disse a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, quando se reuniu com a vice-presidente, Kamala Harris, em março de 2023. “Saudamos o apoio dos Estados Unidos à pesca.”

A movimentada cidade pesqueira de Nungwi, situada no extremo norte de Zanzibar, é conhecida por suas prósperas atividades marinhas e por sua costa pitoresca. A comunidade depende muito do oceano para sua subsistência (Usaid/Adrian Mgaya)

FONTE : SHARE AMÉRICA