São Tomé recebe a 10ª edição do Conexões – JUPLP realiza o primeiro evento em STP

A Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa (JUPLP) está prestes a realizar, neste mês, a 10ª edição do evento presencial da organização, intitulado Conexões. O principal objetivo deste encontro é promover o diálogo e estimular o debate sobre tópicos de relevância para a juventude lusófona. Nesta edição, o tema geral será “Juventude, Sustentabilidade e Igualdade”.

Ricardo Soares, presidente da JUPL

O presidente da JUPLP, Ricardo Soares, enfatiza o sonho da organização em realizar uma ação em São Tomé. “Os debates que serão realizados e às diretrizes que serão delineadas para futuros trabalhos após a roda de conversa”, afirma ele.

Mauro Viegas, membro da JUPLP e presidente da Associação Académica da Universidade Lusíada, destaca a importância da sinergia entre jovens ao abordar temas geralmente tratados no ambiente acadêmico. Ele enfatiza que o evento Conexões cria um ambiente favorável para compartilhar ideias e promover intercâmbios com a comunidade acadêmica e a sociedade civil. Viegas ressalta que cada indivíduo possui conhecimentos valiosos para compartilhar, e ao interagir com diversas pessoas, é possível ampliar horizontes e adquirir novas perspectivas.

Sobre a JUPLP

A JUPLP foi fundada em 2020 com a missão inicial de reunir jovens dos países de língua portuguesa para debater temas relacionados à cultura, política e diversidade, promovendo a união entre nossas nações por meio da juventude. Ao longo deste período, a JUPLP tem liderado diversas iniciativas de grande relevância na comunidade lusófona, incluindo projetos de capacitação da juventude e o estímulo ao intercâmbio cultural.

Conexões em São Tomé

Data: 13 de julho

Horário: 14h

Local: Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe

Entrada gratuita

FONTE : JUPLP