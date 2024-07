90 mil dobras terão aniquilado o MLSTP politicamente

O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP, bateu no fundo. Politicamente o partido liderado por Jorge Bom Jesus está destroçado.

Tudo segundo observadores atentos em São Tomé, por causa da afeição de muitos membros da direcção do partido, pela origem de todos os males. Sim, o dinheiro, segundo a bíblia sagrada, é a origem de todos os males.

O MLSTP tem 3 deputados como membros da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. O órgão parlamentar debateu e aprovou na última semana a nova lei que dentre várias alterações do sistema judicial, decidiu também promover por exclusividade o actual procurador-geral da República Kelve Carvalho na carreira de procurador no Ministério Público.

O mesmo diploma prorrogou o mandato de Kelve Carvalho. Ambas as alterações foram feitas à margem da constituição política e do Estatuto dos Magistrados Judiciais.

Danilo Santos líder da bancada parlamentar do MLSTP, e membro da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional garantiu depois da aprovação por unanimidade que «já está…tem acompanhado esta reforma é preciso que lhe dê (Kelve Carvalho) condições para que a reforma continue».

Wando Castro ex-Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares no anterior governo liderado pelo MLSTP, e actualmente deputado da bancada parlamentar do partido, é outro membro da Primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional que votou a favor da premiação a margem das leis do Procurador-Geral da República.

Gabdul Quaresma, ex-Director do Instituto Nacional de Estradas, vice-Presidente do MLSTP, e actualmente candidato à presidência do partido completa o grupo de 3 deputados do maior partido da oposição que disse SIM, a proposta de reforma legislativa do governo para promoção e prorrogação do mandato do procurador-geral da República.

No entanto, e porque recentemente, ou seja, até finais de 2022, os 3 jovens políticos do MLSTP, defendiam com garras a demissão do Procurador-Geral da República, por alegada conivência de Kelve Carvalho com os alegados corruptos da antiga oposição, na altura liderada pela ADI, o Téla Nón entrou em campo, para compreender as motivações deste volte-face dos actuais parlamentares do MLSTP.

O Téla Nón apurou que no mesmo dia da votação da lei que promove e prorroga o mandato do Procurador-Geral Kelve Carvalho, ou melhor, logo após a votação positiva, os 3 deputados do MLSTP e enquanto membros da Primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional receberam o valor de 30 mil dobras a cada um. Valor equivalente a 1200 euros.

O Téla Nón apurou que a remessa de 30 mil dobras (1200 euros), foi entregue a cada um dos deputados do MLSTP por um outro colega, que por sinal pertence à bancada do poder. Pelo que apurou o Téla Nón o deputado que distribuiu os envelopes é de baixa estatura física, muito activo nos bastidores do parlamento e também junto ao conselho de administração da empresa potente do país.

No total foram aplicadas 90 mil dobras, equivalentes a 3600 euros.

Abel Veiga