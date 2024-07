Concurso de Vídeos: “Eu e a minha história sobre a China”

“Eu e a minha história sobre a China”

Neste ano se assinala o 75º aniversário da fundação da República Popular da China! Para apresentar a amizade entre a China e São Tomé e Príncipe e os resultados alcançados entre os dois países e dois povos na cooperação pragmática, bem como perspectivar o futuro promissor das relações entre os dois países e dois povos, a Embaixada da China em STP lança o Concurso de Vídeos, sob o tema de “Eu e minha história sobre a China”, e dá boas-vindas a participação de todos os amigos santomenses!

I. Qualificação de participação

Todos os santomenses, seja no país seja no exterior.

II. Detalhes do concurso

1. Tema

(a) Amizade entre China e STP.

(b) Cooperação entre a China e STP na agricultura, saúde, formação de pessoas, cultura, etc.

(c) Histórias sobre a China contemporânea, amigos da China, viagens na China, etc. que possam demonstrar seu entendimento sobre a China.

2. Regras

(a) O vídeo pode ser feito por telemóvel ou câmara fotográfica, com duração não maior que 90 segundos, resolução não menor que 720p (1280*720) e tamanho não maior que 300M.

(b) O participante deve garantir que, tem direito autoral total e indisputável sobre seu vídeo, e o mesmo é original que não viola qualquer direito da terceira parte nem se concerne às irregularidades.

(c) A Embaixada tem o direito de usar, divulgar e compartilhar os vídeos, mas não paga remuneração aos mesmos.

3. Participação

(a) O concurso começa a partir da data deste aviso e encerrará no dia 25 de agosto de 2024.

(b) Cada participante pode submeter por email no máximo 2 vídeos ao rui836380@gmail.com, com título de nome de participante – título de vídeo, e escrever no email o nome, telemóvel, número de whatsapp e breve apresentação sobre o vídeo.

III. Fase de concurso

1. Submissão: desde a data do aviso até ao dia 25 de agosto de 2024.

2. Avaliação: (a) voto online: desde o dia 26 de agosto até ao dia 30 de setembro de 2024. (b) voto offline: na recepção do Dia Nacional da China, a ser realizada no final de setembro.

3. Entrega de prémios: na recepção do Ano Novo Chinês de 2025, a data exata será determinada na altura e informada pelo email.

IV. Prémios

1. Serão dados 1 prémio de primeiro lugar, 2 prémios de segundo lugar, 3 prémios de terceiro lugar, 5 prémios de boa qualidade e vários prémios de participação. Os prémios incluem equipamentos eletrónicos e produtos delicados da China, são surpresas que não vos desapontam!

2. Os vídeos que ganharam prémios serão apresentados no Facebook da Embaixada, nas recepções a ser realizadas e nos media locais. A Embaixada encoraja todos os participantes a compartilhar seus vídeos no Facebook, Tiktok, X e Youtube.

*A Embaixada da China em STP reserva todos os direitos sobre o concurso.

Contacto: Rui Chen 9882362