BASTA alerta para sabotagem das eleições gerais de 2026

O Movimento Basta, partido da oposição com 2 assentos na Assembleia Nacional, denunciou uma alegada estratégia para sabotar as eleições gerais de 2026.

O Movimento manifestou também preocupação com a aprovação pelos deputados do ADI e do MLSTP da lei que prorroga o mandato do Procurador-Geral da república.

Para definir o momento actual que São Tomé e Príncipe vive o Movimento BASTA recorreu ao discurso do Presidente da República Carlos Vila Nova na celebração dos 49 anos da independência nacional.

«O Presidente da República afirmou que “ a população santomense vive um período que pode ser caracterizado, sem exageros, como um dos mais difíceis da sua existência», citou o coordenador do BASTA Salvador dos Ramos.

É neste cenário, que eclode a aprovação pelos deputados da ADI e do MLSTP, de uma lei à revelia do Estatuto dos Magistrados do ministério público, que promove a carreira e prorroga o mandato do Procurador-Geral da República.

«Esta lei que viola claramente a nossa constituição, representa uma ameaça grave à independência do sistema judiciário e à democracia em São Tomé e Príncipe», afirmou Salvador dos Ramos.

A alteração em curso do código eleitoral, é outro processo que segundo o Movimento BASTA pode sabotar as eleições gerais de 2026.

«O draft do código eleitoral elaborado por uma comissão constituída pelo governo, na pessoa da ministra da justiça, que sob a capa das recomendações da equipa da União Europeia, que observou as últimas eleições legislativas demonstra uma clara estratégia para sabotar as eleições de 2026», alertou.

O coordenador do BASTA, acrescentou que o movimento está «veementemente contra vários articulados deste diploma».

No diálogo com o Téla Nón Salvador Ramos deu o exemplo da possibilidade da se incorporar na lei eleitoral o dispositivo de declaração do Estado de sítio. Uma prerrogativa que a constituição política em vigor só atribui ao Presidente da República.

A temperatura política dá sinais que está a aumentar no país.

Abel Veiga