“STP um paraíso na terra” revelado no telejornal da France 2

São Tomé e Príncipe foi destaque no jornal das 13 horas de segunda-feira 22 de julho no canal francês France 2. O arquipélago foi considerado como um paraíso. A natureza exuberante, que conserva 600 espécies de plantas endémicas e de valor medicinal despertou a curiosidade do público francês. O mergulho nas profundezas do mar revelou para o público francês uma rica biodiversidade onde o cacau é a principal joia do território desconhecido.