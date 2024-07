RESULTADOS STP APÓS ANÁLISE DO OGE 2023

STP obtém a sua melhor classificação -> 32 pontos em 100. Porém, o seu resultado no global da 9ª edição da Pesquisa ou Inquérito sobre o Orçamento Aberto (IOA) realizada a nível mundial para 125 países, continua a apontar para uma Fraca Transparência e Supervisão Limitada dos gastos do governo.

Para ter todos os resultados consulte os documentos enviados ao Téla Nón pela ONG Webeto :