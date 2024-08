O Ataque à Meritocracia e conhecimento na R.D.S.T.P

…”Não vislumbramos a artimanha interpretativa operada pelos parlamentares do ADI, o que me conduz as seguintes tomadas de posição, ponderar: a) analisar um eventual mecanismo de recurso aos tribunais para salvaguarda dos direitos legalmente protegidos; b) não participar em concursos deste cariz em São Tomé e Príncipe”.

JONAS GENTIL

Jurisconsult. Professor of Law.

CEDIS researcher at the Nova School of Law, Protugal.

President of the Permanent Forum of Law in Lusofonia, Brasil.

Acompanhe na íntegra o comunicado e a nota de agradecimento do jurisconsulto Jonas Gentil, vencedor do concurso público para o cargo de Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, no entanto afastado por uma decisão político-parlamentar.