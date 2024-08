Trabalhadores da ENASA contestam o acordo de concessão do aeroporto internacional

Já começou a troca de cartas entre o sindicato da ENASA e o Governo por causa do acordo de concessão do aeroporto internacional ao grupo privado da Turquia – FB Group.

Numa carta com data de 14 de agosto endereçada ao Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais José Carvalho de Rio, o Sindicato dos Trabalhadores do aeroporto e segurança aérea(SINASA), diz que não foi ouvido durante toda fase de negociação do acordo de concessão do aeroporto internacional. Uma situação que segundo o SINASA viola a legislação laboral santomense com destaque para o código do trabalho.

Os trabalhadores manifestam-se preocupados pelo facto de terem tido conhecimento de que o grupo privado turco FB Group a que foi concedido a gestão do aeroporto por 49 anos, ter imposto que recebe a infraestrutura estratégica do país sem qualquer ônus, ou seja, não assume quaisquer dívidas fiscais, ou responsabilidades sociais. O sindicato diz ainda que o acordo de concessão dá a empresa FB Group toda liberdade para despachar os trabalhadores 1 ano após a concessão. Um facto que segundo o SINASA viola também o código de trabalho em vigor.

«Após a concessão quem assumirá o pagamento das dívidas em atraso para com a segurança social?», interroga o SINASA.

O sindicato considera a avaliação do desempenho após 1 ano, como uma forma camuflada de despedimento dos trabalhadores. «Qual será o destino dos trabalhadores que serão despedidos após a avaliação do desempenho?».

A carta endereçada ao ministro das infraestruturas confronta José de Rio com várias perguntas.

Porque o sucesso do acordo de concessão para construção e gestão do aeroporto está dependente de 3 fases, os trabalhadores dizem que «não acreditamos no desenvolvimento do nosso aeroporto com esta concessão…».

Segundo o SINASA a segunda fase do projecto «está condicionada a um aumento de 500.000 passageiros no aeroporto internacional». E a terceira e última fase, só acontecerá se o aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe registar um fluxo de 1.000.000 de passageiros.

Com muitas dúvidas e inseguros, os trabalhadores da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea começam a trocar correspondência com o governo em busca de esclarecimentos.

Abel Veiga

O leitor tem acesso na íntegra a primeira missiva do SINASA endereçada ao governo: