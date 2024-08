Embaixadora de Portugal termina missão em STP e despede-se das autoridades

Cristina Moniz, embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe, entregou as cartas credenciais ao Presidente da República Carlos Vila Nova em dezembro de 2023.

8 meses depois termina a missão diplomática em São Tomé e Príncipe e regressa a Lisboa para ocupar um cargo dirigente no ministério dos negócios estrangeiros de Portugal. «Na área dos assuntos Europeus», afirmou Cristina Moniz, à saída do encontro de despedida com o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

FOTO : Encontro de despedida entre a embaixadora de Portugal e o primeiro-ministro

«Como embaixadora de Portugal tenciono especialmente estar atenta às questões da mulher e das raparigas», declaração de Cristina Moniz em dezembro de 2023.

Terá tido pouco tempo para acompanhar a questão do género em São Tomé e Príncipe, Cristina Moniz é a representante diplomática de Portugal que menos tempo ficou em São Tomé e Príncipe.