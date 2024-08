Primeiro-ministro defende a reparação a Américo Ramos

O Primeiro-ministro pronunciou-se pela primeira vez sobre a indemnização no valor de 400 mil euros ao antigo ministro das finanças Américo Ramos.

Patrice Trovoada fala da reparação que deve ser observada e vinca a necessidade do direito de regresso, pela prisão a que esteve sujeito em 2019.

O Primeiro-ministro fala em prisão ilegal de um inocente cuja reparação deve ser assumida.

«Prisão ilegal com todo um processo mal conduzido de um inocente que passou três meses preso e que pediu reparação ao estado».

Uma indemnização na ordem dos 400 mil euros que o primeiro-ministro considera difícil, à luz da atual conjuntura económica e financeira de S. Tomé e Príncipe.

«Eu pedi ao advogado do estado que é o Procurador-geral da República para ver como é que podia ainda negociar porque o país tem dificuldades financeiras sem retirar o direito que o inocente tem de ser indemnizado. Mas, temos que ver como é que pagamos e quais são as modalidades».

Patrice Trovoada defende o direito de regresso.

«Fundamentalmente o que é importante é quando se começa a pagar que aqueles que cometeram atos ilegais, inumano, violando a liberdade das pessoas possam repor. A justiça é que vai dizer quem são e eles terão que repor».

O caso remonta a abril de 2019 quando o tribunal de primeira instância decretou prisão preventiva ao antigo ministro das finanças Américo Ramos, acusado de crimes de branqueamento de capital, participação económica em negócio e peculato.

Em causa estavam empréstimos de 30 milhões de dólares, quase 27 milhões de euros, contraído a um fundo privado internacional com sede em Hong Kong e outro de 17 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de euros, contraído ao Fundo Soberano do Kuwait para a requalificação do hospital Dr. Ayres de Menezes.

José Bouças