“Mulheres do Brasil” hoje no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, agendada para o dia 30 de agosto (sexta-feira), às 18h.

Nesta sessão será exibida a produção brasileira “Mulheres do Brasil”, um drama de 2006, dirigido por “Malu de Martino”.

Conheça a história de cinco mulheres brasileiras vindas de diferentes partes do país, e toda a sua luta, paixão, alegria e esperança que, em algum momento, acabam se cruzando no meio do caminho.

Histórias que poderiam muito bem ser as suas. Humor, charme e sensualidade num filme divertido e emocionante sobre o cotidiano da mulher.

O filme é baseado em histórias de cinco escritoras de várias cidades brasileiras: Maceió, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Bom Jesus da Lapa.

Venha assistir, a entrada é gratuita!