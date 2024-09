“Sem a nossa modernização… não haverá a modernização global”

O Presidente da China Xi Jinping e os chefes de Estado e de governos do continente africano, selaram no dia 5 de setembro, no “Grande Palácio do Povo” na capital chinesa-Pequim, o compromisso estratégico de «Dar as Mãos para promover a modernização e construir uma comunidade de futuro compartilhado».

Grande Palácio do Povo – Beijing

O líder chinês entrou no palco da 9ª Cimeira do Fórum de Cooperação China – África, à frente dos 53 chefes de Estado e de governos africanos. Foi o primeiro a discursar. Primeiro, situou os convidados no tempo. Outono é a estação do ano que se avizinha na China neste momento.

«As flores da primavera dão frutos no outono, e uma colheita abundante é a retribuição do trabalho árduo. Nesta estação de colheita, é uma satisfação reunir-me com os velhos e os novos amigos em Beijing para discutir os grandes planos, para levar adiante a amizade e a cooperação China – África na nova era», foi a primeira declaração do Presidente da China.

Uma amizade que segundo o Presidente Xi Jinping transcende o tempo e o espaço, ultrapassa montanhas e oceanos, e é transmitida de geração em geração.

«Após 70 anos de esforços incansáveis de ambos os lados, o relacionamento China – África encontra-se no seu melhor momento da história», assegurou Xi Jinping.

Propôs aos países africanos que as relações bilaterais fossem elevadas para o nível de relações estratégicas. Pois considera ser o nível de relacionamento que favorece a modernização e a construção de um futuro compartilhado.

«A modernização é um direito inalienável de todos os países. Contudo a abordagem do Ocidente à modernização trouxe imenso sofrimento aos países em desenvolvimento», pontuou o Presidente Xi Jinping.

O líder chinês disse aos homólogos africanos que o seu país, à semelhança de África, está a corrigir as injustiças históricas provocadas pela modernização ocidental.

Prestes a celebrar 75 anos, sobre a revolução comunista que fundou a República Popular da China, o Presidente Xi Jinping garantiu que a China está a construir «um grande país socialista moderno, seguindo um modelo próprio de modernização». África também tem um caminho traçado para a modernização que se assenta na Agenda 2063 da União Africana.

«Ao modernizarmos os nossos países devemos não apenas seguir as leis gerais, mas também agirmos à luz das realidades nacionais», alertou Xi Jinping.

China manifestou-se disponível para trocar experiências com os países africanos em matéria de governação. «China está disposta a apoiar todos os países a explorar os caminhos da modernização que correspondem às suas realidades nacionais, e que ajudam a garantir direitos iguais e oportunidades iguais para todos», reforçou o Presidente da China.

Juntos, África e China representam 1/3 da população mundial. Segundo Xi Jinping, é um valor determinante para a modernização do mundo. «Sem a nossa modernização, não haverá a modernização global», pontuou.

Por isso, no Plano de Acção do 9º Fórum de Cooperação China – África, o Presidente da China apresentou 10 acções pragmáticas para modernização do Sul Global.

Abel Veiga