China lança 10 acções avaliadas em 50 bilhões de dólares para construir futuro compartilhado com África

O Presidente da China Xi Jinping anunciou na abertura do Fórum de Cooperação China – África, na quinta feira em Beijing, um plano de acção de 10 pontos para os próximos 3 anos.

O empenho chinês para caminhar com África na modernização e na construção de uma comunidade de futuro compartilhado, passa pela formação de quadros, pela assistência médica e alimentar, por uma abertura completa e sem precedentes do mercado chinês para os produtos africanos, a promoção da economia azul e verde, defesa e segurança, exploração de energia nuclear para fins pacíficos, no fundo uma parceria e partilha comum que vai levar África até a Lua.

O primeiro ponto do plano de acção apresentado pelo Presidente Xi Jinping é a “Parceria para Aprendizagem Mútua entre Civilizações”. A China decidiu criar uma plataforma para compartilhar experiência de governação com os países do continente africano. Será criada uma rede de 25 centros de partilha de conhecimentos para o desenvolvimento.

«Vamos fazer o melhor uso das academias de liderança em África, para cultivar talentos para a governação. Vamos convidar 1000 membros dos partidos políticos africanos para aprofundar o conhecimento e experiências sobre a governação e gestão dos partidos políticos e do Estado», declarou, o Presidente Xi Jinping.

A segunda acção do plano tem a ver com a “Parceria para a Prosperidade Comercial”

A China decidiu unilateralmente abrir o seu mercado para os produtos dos países africanos. Pelo menos 33 países africanos, incluindo São Tomé e Príncipe passam a beneficiar de isenção total de taxas aduaneiras para a entrada dos seus produtos no mercado chinês.

«Este plano faz da China a primeira grande economia do mundo, a tomar tal medida, e permite o grande mercado da China ser a grande oportunidade para África», frisou Xi Jinping.

Para além de abrir o seu mercado para os produtos agrícolas de África, o gigante asiático vai aprofundar a cooperação com o continente negro na área do comércio electrónico.

“Acção de Parceria para Cooperação de Cadeia Produtiva” faz parte do plano lançado pelo Presidente da China.

«A China vai lançar um programa de empoderamento das pequenas e médias empresas africanas. A China e África vão criar um centro de cooperação em tecnologia digital, com 20 projetos demonstrativos. Isso para juntos abraçarmos a nova era da transformação tecnológica e industrial», precisou Xi Jinping.

“Acção de Parceria para Conectividade”, é a quarta tarefa anunciada. Uma acção que dá resposta a iniciativa “Cinturão e Rota”. A China anunciou que vai implementar 30 projectos de infraestruturas caracterizados por ligações terrestes e marítimas, ou seja, a construção de estradas, caminhos de ferro e portos. A iniciativa Cinturão e Rota visa promover o comércio mundial.

O Presidente Xi Jinping avançou no púlpito da FOCAC com a quinta acção. Trata-se da Parceria para Cooperação e Desenvolvimento. No quadro da iniciativa chinesa para o Desenvolvimento Global com África serão realizados 1000 projectos designados de “Bem Estar”. O Presidente Xi Jinping garantiu o apoio financeiro da China ao programa de facilitação de crédito do Grupo Banco Mundial para maior apoio ao desenvolvimento de África.

Saúde é um dos sectores críticos no continente africano. Parceiro tradicional de África na luta contra as epidemias e na assistência médica a população, China decidiu pela voz do Presidente Xi Jinping agir no sentido da promoção da saúde em África. É a sexta acção apresentada na FOCAC.

«A China e África vão criar uma aliança de hospitais e centros médicos conjuntos. Vamos enviar 2.000 agentes de saúde para África e lançar 20 programas de saúde e tratamento da malária», referiu o Presidente chinês.

O sector privado está envolvido no plano de promoção da saúde em África. «Vamos encorajar empresas chinesas a investirem na produção farmacêutica em África. Vamos apoiar o desenvolvimento dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, para fortalecer a capacidade de saúde pública em todos os países africanos», afirmou.

“Parceria para Agricultura e Bem Estar do Povo”, é o ponto número 7. Envolve um donativo financeiro de 1 bilhão de dólares para atender a assistência alimentar de emergência no continente africano. O combate à insegurança alimentar é assim uma das prioridades da China no quadro da parceria estratégica com África.

6670 hectares de terra arável em África vão servir para o desenvolvimento de culturas agrícolas padronizadas. 500 especialistas chineses em agricultura vão trabalhar no terreno, para permitir assim a criação da Aliança de Inovação Científica e Tecnológica China – África.

«Vamos implementar 500 programas para promover o bem-estar comunitário em África. Incentivaremos o investimento nos dois sentidos para estimular novos negócios de empresas chinesas e africanas, e ajudar África a ganhar valor acrescentado. Neste programa serão criados pelo menos 1 milhão de postos de trabalho em África», explicou o Presidente Xi Jinping.

“Parceria para Intercâmbio entre Povos” também foi lançada pelo Presidente da China como a oitava acção pragmática.

Os líderes de África e da China decidiram na Cimeira de Pequim, proclamar o ano 2026 como sendo o ano do intercâmbio entre os povos da China e de África. O ensino da língua, ou educação vocacional, vai ser promovida. 10 oficinas de educação vocacional vão ser criadas. O presidente da China estima que cerca de 60 mil pessoas, sobretudo mulheres e jovens africanos, vão ser treinados em educação vocacional.

«Vamos lançar com a África o programa da Rota da Seda Cultural. Uma iniciativa de cooperação em inovação em rádio, televisão e programas audiovisuais».

“Desenvolvimento Verde”, é o plano de acção número 9 lançado pelo líder chinês. Segundo Xi Jinping 30 projectos de energia limpa vão ser lançados nos países africanos, a par da instalação de sistemas de alerta precoce meteorológica, para prevenir situações de catástrofes naturais e garantir a protecção da biodiversidade.

Para garantir o desenvolvimento verde, o Presidente da China pretende trabalhar com África na exploração da energia nuclear, e não só. Xi Jinping quer caminhar com África até a Lua.

«Vamos criar um Fórum China—África sobre o uso pacífico da tecnologia nuclear, e estabelecer 30 laboratórios conjuntos, através de sensores remotos por satélite. E a exploração da Lua e do espaço com vista a ajudar o desenvolvimento Verde de África», declarou.

“Segurança Comum China – África” fechou o plano de acção de Pequim. A iniciativa para a Segurança Global lançada pelo Presidente Xi Jinping sustenta a parceria proposta ao continente africano para os próximos anos.

Foi decidido garantir assistência militar ao continente africano. A China disponibiliza cerca de 1 bilhão de dólares para dar assistência militar aos países africanos. As academias militares da China se abrem para formar 6000 militares africanos e 1000 polícias. «China e África vão realizar exercícios militares e patrulhamentos conjuntos. Vão implementar também a acção para uma África sem minas, e juntos garantir a segurança de pessoas e dos projetos de desenvolvimento», sublinhou Xi Jinping.

10 acções de parceria, que segundo o Presidente da China implicam um investimento na ordem de 50 bilhões de dólares para os próximos 3 anos.

Abel Veiga