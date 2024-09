Patrice Trovoada enaltece a elevação da cooperação bilateral com a China para o patamar estratégico

O primeiro-ministro e Chefe do Governo Patrice Trovoada que representa São Tomé e Príncipe no Fórum de Cooperação China – África, participou na quinta-feira 5 de Setembro, na conferência de alto nível sobre a industrialização e a modernização agrícola. Acompanhado pelos ministros dos negócios estrangeiros Gareth Guadalupe, e Disney Leite da Economia, Patrice Trovoada teve como interlocutores no debate o Presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa, e outros líderes africanos.

Já na sexta-feira 6 de Setembro foi a vez do Chefe do Governo santomense emitir a posição do arquipélago africano na conferência que reuniu os empresários chineses e africanos.

Patrice Trovoada que foi recebido pelo Presidente Xi Jinping no dia da abertura da Cimeira China-África, 5 de Setembro, tornou-se no único dirigente santomense que se reúne com o Presidente da China, e por duas vezes consecutivas, desde a retoma das relações bilaterais no ano 2016.

Patrice Trovoada apoiou o desafio lançado pelo Presidente Xi Jinping a todos os países africanos na abertura do Fórum de Cooperação China – África. «Gostaria de propor que as relações bilaterais com todos os países africanos que têm relações diplomáticas com a China fossem elevadas ao nível de relações estratégicas…», afirmou o Presidente da China.

Em entrevista à China Média Group(CMG), empresa de comunicação social da China, que engloba Rádio, Televisão e Jornal, Patrice Trovoada enalteceu a proposta do Chefe do Estado chinês.

Abel Veiga

O leitor tem acesso a entrevista do primeiro-ministro Patrice Trovoada – Parceria Téla Nón / CMG