EUA dizem que STP fez avanço mínimo para eliminar as piores formas de trabalho infantil

Num relatório que chegou a redacção do Téla Nón o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América (EUA) apresenta as conclusões sobre as piores formas de trabalho infantil no ano 2023, e diz que São Tomé e Príncipe fez um avanço mínimo nos esforços para eliminar o flagelo.

Segundo o relatório o governo de São Tomé e Príncipe, «aprovou uma nova política nacional de protecção social, que inclui estratégias para fazer face à pobreza extrema e prevenir o trabalho infantil».

O executivo de Patrice Trovoada é indicado no relatório do departamento do trabalho dos Estados Unidos como tendo mantido o financiamento a 3 centros administrados por organizações não governamentais que auxiliam famílias vulneráveis, órfãos e crianças que vivem e trabalham nas ruas.

No entanto, «as protecções de idade mínima não são coerentes com as normas internacionais, pois o Código Laboral não se aplica a crianças que trabalham fora do âmbito das relações laborais informais, como as crianças que trabalham por conta própria», diz o relatório.

Por outro lado, o relatório constata que a falta de financiamento por parte do governo «prejudicou os esforços dos organismos de segurança pública, e as políticas não abordam todas as piores formas de trabalho infantil no país».

O leitor tem acesso ao relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América que reflecte o desempenho de São Tomé e Príncipe no combate as piores formas de trabalho infantil no ano 2023.

Abel Veiga

