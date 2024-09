Américo Barros promete um MLSTP/PSD unido rumo à vitória nas legislativas de 2026

Américo Barros é o novo presidente do MLSTP/PSD. Venceu o congresso eleitivo do partido este sábado com 312 votos contra 214 de Gabdulo Quaresma. António Quintas ficou em terceiro lugar com 127 votos enquanto que Agostinho Rita conseguiu apenas 22 votos.

Economista e ex-.governador do Banco Central, Américo Barros promete unir os social-democratas rumo à vitória nas legislatiuvas de 2026.

«O nosso foco tem de ser a unidade. Temos de trabalhar juntos para o bem do nosso glorioso partido. É o momento de deixarmos as diferenças e querelas para trás e nos confluirmos em prol de um futuro melhor para todos os santomenses. Tudo faremos para devolver a dignidade e o bem-estar ao povo de S.Tomé e Príncipe. E aos jovens, tudo faremos para devolver-lhes a esperança e o direito de sonhar».

Confessa que disputou a liderança para levar o MLSTP ao poder. «Assumo este desafio com humildade, mas também com grande sentido de responsabilidade, com espírito de missão, inclusão e solidariedade. Quero reiterar o meu total comprometimento em trabalhar incansavelmente para garantir o sucesso eleitoral do nosso glorioso partido».

Até lá, o novo líder do MLSTP/PSD promete uma oposição responsável, combate à atos inconstitucionais e de corrupção e diálogo aberto com todas as forças políticas e com a sociedade civil organizada para o aprofundamento da justiça e o estado de direito democrático.

Ainda no seu discurso de vitória, Américo Barros que já liderou a juventude do MLSTP/PSD e exerceu durante mais de 10 anos as funções do vice-presidente dos social-democratas, promete também aprofundar laços de cooperação e de amizade com os partidos históricos dos PALOP, com relevância para o MPLA, FRELIMO, PAICV e PAIGC e com os partidos políticos portugueses com realce para PSD e PS.

Seis anos depois, Américo Barros substitui Jorge Bom Jesus na liderança do MLSTP/PSD.

José Bouças