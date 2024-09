Huawei vai instalar energia solar e internet em 42 comunidades de STP

O governo de São Tomé e Príncipe assinou com a Huawei, a empresa chinesa de tecnologias, um memorando de entendimento para a iluminação e instalação de Internet em várias comunidades do arquipélago.

Ao todo são 42 comunidades de S. Tomé e Príncipe que, para além de eletrificação, vão beneficiar de internet e tablets para cerca de 40 mil alunos do ensino básico que estarão conectados numa plataforma de educação digital.

De acordo com a informação avançada pelo site oficial do governo no Facebook, o acordo rubricado com a Huawei, a empresa chinesa de tecnologias, representa o primeiro passo de um projeto alargado do governo santomense que visa desenvolver o sistema educativo nacional com recurso à novas tecnologias. O projeto comporta duas fases.

«A primeira são 42 aldeias que vão ter energia solar e uma base de internet conectada e, na segunda fase, entrarão num programa que pretendemos implementar que é internet nas escolas» – disse Patrice Trovoada, primeiro-ministro.

O governo acredita que o projeto trará ganhos significativos para o ensino e aprendizagem.

«As crianças do ensino básico em São Tomé e Príncipe passarão a ter tablets o que vai facilitar a educação de qualidade, a vida dos próprios pais e encarregados de educação, dos professores e de toda a gente que gira à volta dessa preocupação que é educar da melhor maneira as nossas crianças» – sublinhou o Primeiro-ministro.

Menos de um ano é o período estipulado para a materialização desse projeto.

«A introdução de soluções digitais a todos os níveis da nossa vida quotidiana, nas relações com a administração, nas relações com as pessoas e no comércio, será uma maneira de darmos um passo em direção ao desenvolvimento humano» – frisou Patrice Trovoada.

À margem do fórum China-África, o governo de São Tomé e Príncipe assinou com as autoridades de Pequim acordos de cooperação em vários domínios.

José Bouças