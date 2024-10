Juristas exortam o PR a condenar o massacre do povo do Líbano e a evocar a solidariedade de STP

Augério Amado Vaz e Hamilton Vaz, cidadãos santomenses e juristas conhecidos na praça santomense, escreveram uma carta ao Presidente da República Carlos Vila Nova e com cópia ao Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, exortando que seja denunciado e condenado o que consideram ser, a mortandade e massacre do povo do Líbano, pelo exército israelita.

Os subscritores da carta apelam o Presidente da República Carlos Vila Nova a exercer influência junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas e também junto ao governo de Portugal para que seja aberto um corredor humanitário que permita «acolher em São Tomé e Príncipe familiares de libaneses que se encontram deslocados entre a vida e a morte no Líbano», lê-se na carta.

São Tomé e Príncipe alberga uma pequena comunidade libanesa que se dedica ao comércio.

O leitor tem acesso na íntegra a carta que endereçada ao Presidente da República e ao Secretário Geral das Nações Unidas.