Instalado o novo sistema de radar para visualizar a zona económica exclusiva de STP

No monte Sameiro, distrito de Cantagalo, está instalado o censor que alimenta todo o sistema que funciona em conexão com os equipamentos montados numa sala especializada da Guarda Costeira.

O novo sistema de radar vai permitir visualizar e controlar quase na totalidade a zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

“Nos permite ter uma abordagem das nossas águas. Hoje mesmo que as embarcações desliguem o AIS temos a capacidade de continuar a fazer o trekking desses navios” -disse o capitão de mar e guerra Armindo Rodrigues, Comandante da Guarda Costeira.

Os benefícios do novo sistema de radar não são colhidos apenas por São Tomé e Príncipe.

“Temos cooperação com países da zona D onde devemos prestar também algumas informações e este instrumento ajuda-nos a dar alguma cobertura aos países vizinhos no que diz respeito a observação dos problemas que ocorrem no Golfo da Guiné”-sublinhou Jorge Amado, Ministro da Defesa e Administração Interna.

O Comandante da Guarda Costeira diz que a unidade está em condições de melhor contribuir para o desenvolvimento económico nacional.

“Isso capacita-nos a proteger a nossa economia azul, na busca e salvamento e segurança marítima de uma forma geral”.

O que falta agora são meios navais. Enquanto não são adquiridos, a cobertura é assegurada pela cooperação portuguesa.

“É uma questão de parcerias. Temos a parte americana que nos apoia com o sistema de radar e a parte portuguesa que nos apoia na execução prática de interceção, busca e salvamento” – destacou o Comandante da Guarda Costeira.

O novo sistema de radar instalado na ilha de São Tomé com apoio dos Estados Unidos de América, possibilitou a rápida visualização e prontidão na operação do resgate do rebocador e lancha da ENAPORT, que se encontravam à deriva no alto mar com alguns contentores de mercadorias.

José Bouças