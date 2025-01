PCD espera que o próximo governo seja “uma oportunidade para se pacificar o país e tranquilizar os santomenses”

Partido de Convergência Democrática

COMUNICADO

Compatriotas

O Partido de Convergência Democrática, PCD, acompanhou com toda a perplexidade o surgimento e o desenvolvimento da crise política no país a qual, no seu entender, se afigurou inútil e desnecessária embora previsível e inevitável perante o comportamento impróprio, inadequado e inconveniente do ex-Chefe do Governo, Senhor Patrice Trovoada e para o qual o PCD já tinha denunciado em diversas ocasiões.

Espera o PCD que a nomeação de um Governo seja uma oportunidade para se pacificar o país e tranquilizar os santomenses, de modo a que seja possível regressar-se a um clima de normalidade democrática que transmita serenidade e permita a resolução dos graves problemas sociais e económicos com que o país se confronta ao nível da educação, da saúde, do emprego, especialmente para os jovens, assim como ao nível do crescimento económico com os apoios aos agricultores e aos comerciantes, às palaiês e aos pescadores e outros agentes da vida económica.

A oportunidade que foi agora concedida ao Partido ADI deve ser aproveitada para mudar o rumo e iniciar uma era de diálogo com a sociedade e com as outras forças políticas tendo em conta que o país não é pertença de nenhum partido político e o facto de um partido vencer as eleições isso não significa que lhe foi feita nenhuma concessão de direitos de exploração.

O PCD continuará por isso atento ao desenrolar da vida política no país e tem a expectativa de que o novo governo possa manter uma relação de respeito constitucional e institucional com os outros órgãos de soberania, nomeadamente com o Senhor Presidente da República, com a Assembleia Nacional e os Tribunais, sem a tentação de pretender se impor a nenhum deles.

O senhor Presidente da República, sendo constitucionalmente o mais alto magistrado da Nação, já não poderá deixar repetir, nem evoluir, as atrocidades cometidas no passado e deve assegurar que o mais depressa quanto possível seja divulgado o relatório sobre os acontecimentos do 25 de Novembro para o cabal esclarecimento da nossa sociedade.

Esta é também a ocasião para se encarar, com respeito, as reivindicações dos professores, dos profissionais de saúde e outros grupos profissionais, para melhorar os salários da administração pública, de modo que o aumento do consumo se transforme na alavanca de crescimento da nossa economia.

S. Tomé, 11 de Janeiro de 2025

João do Sacramento Bonfim,

Presidente