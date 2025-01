ADI considera inconstitucional a nomeação de Américo Ramos para o cargo de Primeiro-ministro

O ADI, partido vencedor das últimas eleições com maioria absoluta, criticou duramente a nomeação de Américo Ramos como Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, feita pelo Presidente da República.

Em comunicado, o partido descreve a decisão de Carlos Vila Nova como um golpe de estado palaciano.

“O Senhor Presidente da República, Carlos Vila Nova, através do Decreto Presidencial N.º 4/2025, de 12 de janeiro do corrente ano, que nomeia o senhor Américo d’Oliveira Ramos Primeiro Ministro e Chefe de Governo, executou de forma torpe e desastrada um GOLPE DE ESTADO PALACIANO, o que envergonha a nação inteira e a nossa democracia” – lê-se no comunicado.

Para a ADI, a nomeação está ferida de “grosseira e irreparável inconstitucionalidade”, não tendo, por isso, qualquer validade jurídica ou constitucional.

“Não se está perante um Primeiro Ministro e Chefe de Governo do ADI ou por ele indicado, bem como o Governo, eventualmente constituído, não será jamais um Governo do Partido ADI”.

O partido acusa o Presidente de agir por impulso e em causa própria, comprometendo o funcionamento democrático do país.

“O ADI condena veementemente a decisão do Presidente da República que agindo por impulso e interesse próprio viola à luz do dia e sem qualquer pudor o Pacto Constitucional, deitando por água abaixo todas as conquistas democráticas obtidas até então pelo nosso povo”.

A ADI considera que a democracia santomense enfrenta um dos piores momentos da sua história, sublinhando o impacto negativo desta situação tanto a nível interno como externo.

