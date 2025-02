Aumento das tarifas: uma medida improdutiva

Nota do editor: Este artigo representa a visão do autor Karim Badolo e não necessariamente a da CGTN. )

Karim Badolo / Jornalista

Sob o pretexto de que os direitos aduaneiros protegem e criam empregos, fazem crescer a economia dos EUA e aumentam as receitas fiscais, o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu unilateralmente aumentar as tarifas sobre as importações de aço e alumínio. Esta decisão, que entrará em vigor no próximo dia 4 de março, anuncia as primeiras etapas de uma medida improdutiva para o comércio mundial. Como em 2018, durante o seu primeiro mandato, Donald Trump desrespeita as regras do comércio internacional para colocar em evidência apenas os interesses dos Estados Unidos.

Num mundo incerto e cheio de conflitos, o aumento das tarifas alfandegárias decidido por Trump terá consequências desagradáveis para os seus vizinhos imediatos, Canadá e México, na Europa, na Ásia e em África. É o comércio mundial que está em turbulência com os objetivos protecionistas mantidos por Trump e sua administração. Os acordos de livre comércio assinados com os Estados Unidos estão a caducar. Já as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio começaram a impactar o preço do ouro no mercado mundial. Além de suas decisões unilaterais sobre as regras que regem o comércio mundial, Donald Trump ameaça retaliar com tarifas recíprocas para responder aos países que também imporão direitos aduaneiros aos produtos americanos.

O protecionismo usado pela administração Trump como um instrumento de poder está longe de produzir o efeito desejado. De acordo com muitos analistas econômicos, as tarifas não só causarão inflação nos EUA, mas também afetarão a economia dos EUA como um todo. Ao contrário das promessas de empregos que o aumento dos impostos aduaneiros poderia causar, O consumidor americano terá que pagar mais para adquirir certos produtos, na medida em que o importador será obrigado a repercutir o custo dos direitos aduaneiros. Segundo Ouattara Boubacar, editor-chefe do «Malijet», trata-se de uma política destinada a aniquilar as novas potências em ascensão. Para Jean-Marie Nkamboua, editor do jornal «L’avenir» na República Democrática do Congo (RDC), Trump prejudica a economia mundial com o seu slogan de «America first». Segundo Gérard Njoya, editor-chefe do «l’Actu Chine-Cameroon», esta fixação aduaneira vai prejudicar as relações comerciais multilaterais, perturbar as cadeias de abastecimento mundiais e criar finalmente uma instabilidade económica mundial.

Donald Trump promete mais tarifas sobre carros, produtos farmacêuticos, chips eletrônicos, para criar mais empregos nos EUA. Olhando de perto, estas decisões que vão cair em cascata não auguram nada bom para os Estados Unidos em primeiro lugar como gostaria de fazer acreditar Trump, obnubilado por sua inclinação isolacionista. A primeira potência económica corre o risco de ver as suas vantagens comerciais reduzidas com alguns parceiros importantes. De acordo com a nossa BBC, países como a Nigéria, o Quénia, o Gana, Angola e a África do Sul estão entre os principais parceiros comerciais dos EUA em África, com um grande comércio bilateral de bens e serviços.

As importações dos EUA de bens da África do Sul totalizaram 14,6 bilhões de dólares, com produtos como pérolas, pedras preciosas e metais provenientes da África do Sul, em 2022, segundo as estimativas do Escritório do Representante de Comércio dos EUA. A isto há que acrescentar produtos como o ouro, o cacau, o urânio, o alumínio, o ferro e o aço que são importados de países africanos como Gana, Costa do Marfim, Gâmbia e Senegal, com as vantagens que oferecem o AGOA (African Growth and Opportunity Act). AGOA, a lei comercial dos Estados Unidos que permite aos países da África subsaariana elegíveis exportar mercadorias para os Estados Unidos sem pagar direitos aduaneiros. A chegada de Trump ao poder levanta preocupações sobre a AGOA, especialmente porque a lei de 2024 sobre a renovação e melhoria da AGOA (AGOA Renewal and Improvement Act), que sugere uma extensão até 2041, não foi aprovada antes da partida do Presidente Joe Biden. O que faz dizer a Solange Tangamu, jornalista do «Forum dos As» na RDC, que as tarifas aduaneiras decididas por Trump vão afetar os países em desenvolvimento. Carine Pierrette Zongo, jornalista do «Filinfo» no Burkina Faso, considera que se esta situação continuar, corre o risco de tornar a vida mais difícil para os países mais pobres.

Seja com seus vizinhos imediatos, o Canadá e o México, a União Europeia, a China ou o resto do mundo, as fricções comerciais que Donald Trump quer criar são contraProdutiva em todos os aspectos num mercado mundial interligado e regido por regras que protegem os interesses de todos. Uma abordagem inclusiva, que privilegia a concertação e o diálogo, é a melhor forma de preservar os interesses económicos de todas as partes ao serviço do crescimento mundial. Querer conduzir o mundo numa base unilateral, tendo em vista a primazia dos interesses dos Estados Unidos, é colocar-se perigosamente à margem da marcha do mundo. É, portanto, imperativo sair das lógicas bélicas para não só manter o crescimento econômico, mas também trabalhar em favor da resolução dos conflitos que minam o mundo. Como salienta Salahadine Mahamat Sabour, jornalista da Agência Chadiana de Imprensa e Edição, todos os países ganhariam em se unir e trabalhar com sinceridade e transparência para uma convivência pacífica.