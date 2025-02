8 prémios importantes para talentos dos campos de mídia, moda, cinema e música

Saudações da Fundação Merck!

Após o enorme sucesso dos nossos Prêmios de Reconhecimento da Mídia, Prêmios de Cinema, Moda e Música do ano passado e como uma continuação dos nossos esforços para sensibilizar nossas comunidades para aumentar a conscientização sobre o Empoderamento de Meninas na Educação, prevenção da infertilidade e quebra do estigma da infertilidade, e para promover um estilo de vida saudável e aumentar a conscientização sobre a prevenção e detecção precoce de Diabetes e Hipertensão em nossas comunidades em nosso lindo continente, gostaríamos de compartilhar com vocês o Edital de Inscrição.

Este ano, anunciamos o Call for Applications em parceria com seu escritório, para 8 prêmios importantes para talentos dos campos de Mídia, Moda, Cinema e Música na Libéria. Por favor, encontre em anexo os folhetos para sua referência:

1. Prêmio de Reconhecimento de Mídia da Merck Foundation Africa “Mais do que uma Mãe” 2025 : Representantes da mídia e estudantes de mídia são convidados a mostrar seu trabalho para aumentar a conscientização sobre uma ou mais das seguintes questões sociais, como: Acabar com o Estigma da Infertilidade, Apoiar a Educação de Meninas, Empoderamento Feminino, Acabar com o Casamento Infantil, Acabar com a MGF e/ou Acabar com a VBG em todos os níveis.

Prazo final para envio : 30 de setembro de 2025.

2. Prêmio Merck Foundation Film “Mais que uma mãe” 2025: Todos os cineastas africanos, estudantes de instituições de treinamento em produção cinematográfica ou jovens talentos da África são convidados a criar e compartilhar FILMES longos ou curtos, sejam eles dramas, documentários ou docudrama, para transmitir mensagens fortes e influentes para abordar uma ou mais das seguintes questões sociais, como: acabar com o estigma da infertilidade, apoiar a educação de meninas, empoderamento feminino, acabar com o casamento infantil, acabar com a MGF e/ou acabar com a VBG em todos os níveis.

Prazo final para envio : 30 de setembro de 2025.

3. Prêmio de Moda da Fundação Merck “Mais do que uma Mãe” 2025: Todos os estudantes e designers de moda africanos são convidados a criar e compartilhar designs para transmitir mensagens fortes e influentes para aumentar a conscientização sobre uma ou mais das seguintes questões sociais, como: Acabar com o estigma da infertilidade, apoiar a educação de meninas, empoderamento feminino, acabar com o casamento infantil, acabar com a MGF e/ou acabar com a VBG em todos os níveis.

Prazo final para envio : 30 de setembro de 2025.

4. Prêmio Merck Foundation Song “Mais que uma mãe” 2025: Todos os cantores e artistas musicais africanos são convidados a criar e compartilhar uma MÚSICA com o objetivo de abordar uma ou mais das seguintes questões sociais, como: acabar com o estigma da infertilidade, apoiar a educação de meninas, empoderamento feminino, acabar com o casamento infantil, acabar com a MGF e/ou acabar com a VBG em todos os níveis.

Prazo final para envio : 30 de setembro de 2025.

5. Prêmio de Reconhecimento de Mídia da Fundação Merck 2025 “Diabetes e Hipertensão”: Representantes da mídia são convidados a mostrar seu trabalho por meio de mensagens fortes e influentes para promover um estilo de vida saudável e aumentar a conscientização sobre a prevenção e a detecção precoce de diabetes e hipertensão.

Prazo final para envio : 30 de outubro de 2025.

6. Prêmio Merck Foundation Film Awards 2025 “Diabetes e Hipertensão”: Todos os cineastas africanos, estudantes de instituições de treinamento em produção cinematográfica ou jovens talentos da África são convidados a criar e compartilhar um(s) FILME(S) longo(s) ou curto(s), seja drama, documentário ou docudrama, para transmitir mensagens fortes e influentes para promover um estilo de vida saudável e aumentar a conscientização sobre a prevenção e detecção precoce de diabetes e hipertensão.

Prazo final para envio : 30 de outubro de 2025.

7. Merck Foundation Fashion Awards 2025 “Diabetes e Hipertensão”: Todos os estudantes e designers de moda africanos são convidados a criar e compartilhar designs para transmitir mensagens fortes e influentes para promover um estilo de vida saudável e aumentar a conscientização sobre a prevenção e detecção precoce de diabetes e hipertensão.

Prazo final para envio : 30 de outubro de 2025.

8. Prêmio Merck Foundation Song Awards 2025 “Diabetes e Hipertensão”*: Todos os cantores e artistas musicais africanos são convidados a criar e compartilhar uma MÚSICA com o objetivo de promover um estilo de vida saudável e conscientizar sobre a prevenção e detecção precoce de diabetes e hipertensão.

Prazo final para envio : 30 de outubro de 2025.

Por favor, encontre em anexo os folhetos para seu precioso feedback, por favor, nos informe se você gostaria de fazer alguma mudança adequada para seu amado país. Por favor, nos informe seu feedback e se podemos prosseguir publicando-os em nossas páginas de mídia social até 17 de fevereiro de 2025 .

Gostaríamos de pedir gentilmente que você compartilhe o Edital de Inscrições também nas páginas de mídia social de Vossa Excelência, para dar a todos a chance de participar desses importantes concursos e ter a oportunidade de ganhar prêmios e receber acesso ao treinamento de mídia on-line por um ano.