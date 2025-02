O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento(BAD), para o custo do Programa de Transição Energética e Apoio Institucional (ETISP), e pretende aplicar parte das receitas para os pagamentos no âmbito do contrato de Design, Fornecimento e Instalação para a Reabilitação da Mini Usina Hidrelétrica Papagaio.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :