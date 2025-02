XVIII governo escorraçou uma empresa nacional que há 23 anos produzia cacau em Uba Budo e entregou a roça aos russos

Deodato Tiny, engenheiro agrónomo acompanhado pelos filhos foi a Uba Budo Praia testemunhar o fim de mais de 40 anos de trabalho na roça onde trabalhou desde a década de 80 do século XX.

Deodato Tiny é o sócio-gerente da empresa de capital santomense, criada há 23 anos, a SAN UBA BUDO. Em maio de 2024 a sociedade que foi criada por quadros nacionais, nomeadamente 3 engenheiros agrónomos e 2 economistas recebeu uma ordem do ex-ministro da Agricultura Abel Bom Jesus para abandonar a roça. «Fomos escorraçados. Deram-nos 15 dias para sair daqui. Nem nos permitiram tratar do cacau que tinha sido colhido», confirmou Deodato Tiny.

FOTO : Deodato Tiny

A San Uba Budo pertence a um grupo de 3 empresas santomenses de produção e exportação do cacau que resistiu a crise dos preços que marcou o mercado internacional no ano 2017. Os accionistas eram quadros nacionais que trabalharam na década de 90 do século XX na empresa francesa que geria as roças Uba Budo e Santa Margarida.

Com a desistência da empresa francesa assumiram o desafio de prosseguir o trabalho de produção do cacau. O Estado santomense atribuiu à SAN UBA BUDO o título de posse de 156 hectares de cacauzal e a infra-estrutura de processamento localizada em Uba Budo Praia.

«Preservar o património histórico colonial da empresa foi um dos nossos compromissos. De todo património colonial de Uba Budo e suas 10 dependências só este continua intacto. Foi um trabalho difícil», alertou.

Segundo Deodato Tiny, antes de lançar o ultimato para a SAN UBA BUDO abandonar a roça, o ex-Ministro da Agricultura Abel Bom Jesus visitou as instalações da Uba Budo Praia e constatou que apesar das dificuldades financeiras, que os operadores nacionais enfrentam, a roça continuava activa e as infra-estruturas protegidas e mantidas.

Numa altura em que o cacau passou a ter preço de ouro no mercado internacional, sobretudo a partir de 2023, a empresa de capital santomense, foi escorraçada para dar lugar a outra empresa por sinal da Rússia.

Os 156 hectares de terra permitiram à empresa santomense exportar num só ano, mais de 260 toneladas de cacau, para Suíça, Espanha, Bélgica, e na Alemanha começou a ser produzido o chocolate com a marca San Uba Budo.

«O que aconteceu foi uma montagem mafiosa, ardilosamente arquitectada por um conjunto de pessoas. Estou a falar do ex-primeiro ministro Patrice Trovoada, estou a falar do ex-ministro da agricultura Abel Bom Jesus, e estou a falar de um senhor de nome Nilton, que é a testa de ferro da empresa que se apoderou daquilo que é nosso. Fizeram uma montagem no sentido de roubar a posse do que é nosso», denunciou Deodato Tiny.

Contribuinte do Estado santomense, a empresa de capital nacional, alimentou os cofres da segurança social com vários milhões de dobras em impostos, nos últimos 23 anos. Deodato Tiny disse ao Téla Nón, que a SAN UBA BUDO contribuiu para a balança de pagamentos do país em vários milhões de euros resultantes da exportação do cacau.

O protesto feito junto ao ex-ministro da agricultura não resultou.

O sócio-gerente considera que o processo de concessão do cacauzal ao grupo privado russo pode estar viciado. «Sei por aquilo que me foi dado a saber, que a empresa foi vendida no estrangeiro, não tenho elementos de prova, mas são rumores que me chegaram», frisou.

Segundo Deodato Tiny, os rumores indicam o DUBAI como sendo a cidade onde terá sido realizada a alegada transação financeira russo-santomense.

Os 25 trabalhadores da SAN UBA BUDO ficaram entregues a sua sorte. A maioria diz que ficou no desemprego e sem qualquer indemnização.

Mas a luta continua. A empresa nacional que foi escorraçada pelo anterior governo santomense, apresentou recurso ao supremo tribunal de justiça. A Providência Cautelar e o Recurso que pede a anulação da decisão do ex-ministro da agricultura deram entrada no supremo tribunal de justiça desde 23 de setembro de 2024, e até agora sem qualquer reacção da justiça santomense.

Enquanto a empresa privada da Rússia, com apoio de colaboradores santomenses colhe e exporta o cacau da roça Uba Budo, os santomenses que há 23 anos criaram a SAN UBA BUDO, aguardam pelo pronunciamento do Tribunal da República Democrática.

Abel Veiga