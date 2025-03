Banco Central – Alaregamento do prazo para candidaturas à 1ª edição da SANDBOX para fintechs

Comunicado/Convite

ALARGAMENTO DO PRAZO PARA CANDIDATURAS À 1.ª EDIÇÃO DA SANDBOX PARA FINTECHS

No âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF), o Banco Central de São Tomé e Príncipe lançou, no ano findo, o convite para participação na 1ª edição da Sandbox para FinTechs, cujo objectivo é fomentar a criação de serviços financeiros digitais inovadores.

A 1ª edição da Sandbox para FinTechs contempla as áreas de:

Pagamentos eletrónicos (e-payments) (alternativa ao uso de dinheiro em numerário e cheques); Startups financeiras “verdes” Green FinTechs ( Serviços financeiros com o uso de novas tecnologias para responder aos principais desafios da sustentabilidade ambiental); FinTechs com produtos financeiros digitais (crédito, poupança e outros) voltados para senhoras, enquanto camada social mais excluída do sistema financeiro e, consequentemente, mais pobre.

Porém, por motivos alheios a esta Instituição, não foi possível cumprir a implementação desta actividade, conforme o calendário estabelecido no quadro regulatório e anteriormente anunciado, pelo que a 1ª edição da Sandbox para FinTechs foi reprogramada. O BCSTP pretende dar esta oportunidade a todos os interessados, assegurando o sucesso da SandBox.

Assim sendo, o prazo para confirmação da disponibilidade dos candidatos anteriormente seleccionados e/ou submissão de novas candidaturas decorre até ao dia 21 de Março de 2025. Os interessados em participar podem obter o formulário de candidatura e o regulamento de participação na página de internet do Banco Central de São Tomé e Príncipe (wwwbcstp.st) ou em www.inclusaofinanceira.st ou ainda solicitá-lo através do endereço electrónico gif@bcstp.st. Depois de preenchido, o formulário deve ser enviado para o endereço electrónico acima referido. As propostas serão sujeitas a análise de adequação ao quadro regulatório, sendo esta a condição essencial para a selecção.

As dúvidas que surgirem na interpretação deste convite devem ser submetidas ao Gabinete de Inclusão Financeira do BCSTP.

Veja o aviso em formato word –