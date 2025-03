Jornalista Aquiles Pequeno foi a vítima mortal da carrinha branca

Vários anos com os microfones do jornal Transparência nas mãos, o destino colocou o jornalista Aquiles Pequeno na rota da carrinha de matrícula 40-90Y, à meia-noite do último sábado.

FOTO : Aquiles Pequeno

A viatura que é propriedade do Estado santomense avançou pelas mãos do motorista na direcção de uma multidão que estava na estrada de Água Arroz, principalmente na porta de entrada da discoteca Água Boia. Entre as várias pessoas atropeladas, Aquiles Pequeno encontrou -se com a morte debaixo dos pneus da carrinha branca.

O Téla Nón endereça condolências à família da vítima, e ao jornal Transparência.

Abel Veiga