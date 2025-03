A Fundação Micondó já começou a reerguer JAVA

No dia 18 de Janeiro de 2023, o Ministério da Agricultura emitiu um título de posse das terras da roça JAVA a favor da Fundação Micondó. As terras de cacau que conservam plantas e animais endémicos, mas também as infraestruturas em ruínas.

O projecto de desenvolvimento integrado lançado pela Fundação Micondó, está a desabrochar JAVA, como uma rosa porcelana.

NOTA DE IMPRENSA DA FUNDAÇÃO MICONDÓ

A preservação das roças em São Tomé e Príncipe é fundamental, tanto para o turismo quanto para as comunidades onde se encontram. É essencial cuidar dos nossos ecossistemas para assegurar que os nossos recursos estejam devidamente protegidos, como a nossa agricultura, as nossas árvores endémicas, os nossos rios e a nossa biodiversidade, que são pilares essenciais do nosso bem-estar e devem continuar a nutrir e a apoiar as gerações futuras. Continuemos unidos a apoiar estas iniciativas vitais, como a da Fundação Micondó, para garantir um futuro sustentável – Fátima Vila Nova, Primeira-Dama da República Democrática de São Tomé e Príncipe e Vice-Presidente da Missão de Paz das Primeiras-Damas de África, Fevereiro de 2025

A Java Roça proporciona à Microland uma oportunidade singular para a pesquisa entomológica e o desenvolvimento de conhecimento. Situada no centro da floresta tropical, nas proximidades de Bombaim, é um excelente ponto de partida para as nossas investigações e promove intercâmbios devido à colaboração com a Fundação Micondó. Gérard Filippi, Diretor e Presidente da Microland, entomólogo e especialista em ciências naturais, e Benoît Gilles, entomólogo, fevereiro de 2025 Agradecemos imensamente à Fundação Micondo por nos acolher com tanto carinho e por nos permitir apresentar o nosso projeto de responsabilidade social “Kenpo Solidário”. Sensei Pedro Porem, Presidente da Kenpo Solidário.

A Fundação Micondó conta atualmente com mais de 20 parceiros privados, incluindo empresas e associações como a Birdlife, a Microland, a M’Akako, a Obo Ovyo Kaoka, a Diogo Vaz, a Valudo, a Bovetti, a Max Vauché, a Rody Chocolaterie, o Salon du Chocolat, a Épices Roellinger, a Philippe Bel, a Pascal Guérreau, a Hom & Ter, a Graines de Luso, a L’Art et l’Enfant, a Associação dos Amigos de São Tomé e Príncipe, o Kenpo Solidário, entre outros.

Veja as acções em curso :