Buscas no Ministério dos Negócios Estrangeiros?

A Direcção do Protocolo do Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação foi o alvo na manhã de segunda-feira de uma intervenção de agentes da Polícia Judiciária acompanhados por magistrados do ministério público, apurou o Téla Nón.

A operação dos órgãos de justiça na direcção do protocolo de Estado aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos de segunda-feira e demorou mais de 1 hora, precisou a fonte do Téla Nón. Logo depois os serviços de Migração e Fronteiras, foram visitados pelos agentes da PJ e pelos magistrados do Ministério Público, acrescentou a fonte que testemunhou a operação.

No entanto o cenário nesta terça-feira, aponta para mais operações de buscas e apreensões, alertou a fonte do Téla Nón.

Note-se que pela primeira vez nos últimos anos, o Ministério Público desencadeou uma vasta operação de buscas e apreensões, que passou pelo banco privado BISTP, um restaurante na praça Yon Gato, e por várias residências nomeadamente na localidade de Água Serra, arredores da cidade de São Tomé. Tal operação designada Pensionista, permitiu a detenção de um funcionário do BISTP, e outras 2 pessoas que foram constituídas arguidas, sob acusação de desvio de 4 milhões de euros da segurança social.

Abel Veiga