Alda Espírito Santo colocada no CENTRO para o resgate da Nação santomense

«Considerada uma das mais proeminentes mulheres da chamada ‘’Geração de Cabral’’, Alda Espírito Santo foi a única mulher a integrar o Governo de Transição e o primeiro governo do pós-independência, como Ministra da Educação e Cultura. Foi, igualmente, Ministra da Informação e Cultura, tendo sido a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da Assembleia Nacional em São Tomé e Príncipe e em África.

Foi uma activista da Casa dos Estudantes do Império, durante os anos de estudante em Lisboa, onde conviveu e desenvolveu uma amizade muito próxima com militantes nacionalistas de outras colónias africanas, como Amílcar Cabral, a quem a ligou uma amizade verdadeiramente fraterna. Foi ainda amiga muito próxima do angolano Mário Pinto de Andrade, do moçambicano Marcelino dos Santos e de Agostinho Neto, poeta e primeiro Presidente de Angola. O primeiro poema a denunciar internacionalmente o Massacre de 1953, intitulado ‘’Massacre de São Tomé’’, é da autoria de Agostinho Neto e foi dedicado à ‘’Ilustre Amiga Alda Graça». ’’

FOTO : Poetisa e Jornalista Conceição Deus Lima

A sucinta descrição feita pela poetisa e jornalista santomense Conceição de Deus Lima, por sinal a promotora da primeira conferência nacional sobre Alda Espírito Santo, realizada no país nos dias 29 e 30 de abril, reflecte a dimensão da combatente pela liberdade da pátria santomense e dos países africanos de língua portuguesa.

Nasceu a 30 de abril de 1926, por isso abril é o mês da cultura em São Tomé e Príncipe. A Primeira Conferência fechou o mês da Cultura. A morte levou Alda do Espírito Santo, em 9 de março de 2010, mas deixou com os santomenses um legado que a imortalizou.

Filinto Costa Alegre, membro da ex-Associação Cívica Pró-MLSTP, organização criada também com apoio de Alda Espírito Santo, foi o primeiro orador da conferência. “A Nacionalista e Combatente da Liberdade da Pátria” o tema apresentado.

Foto : Filinto Costa Alegre / Conferencista

Após a revelação de vários factos, antes desconhecidos e que destacam Alda Espírito Santo como a matriarca da Nação santomense, Filinto Costa Alegre, descreveu a degradação moral, social e de valores que marcam a realidade nacional. Aspectos que contradizem os ensinamentos deixados por Alda Espírito Santo. O ex-líder da Associação Cívica, confrontou a plateia com várias interrogações, que não tiveram resposta. No fim da explanação mostrou o caminho traçado por Alda Espírito Santo, para que a santomensidade fosse preservada.

Foi declamado o poema “Escola de Mentiras” escrito por Alda Espírito Santo. Os versos, rimas e estrofes do poema revelaram para os jovens e adultos, a raiz do mal. A raiz da perda dos valores, dos hábitos, das tradições, e da própria identidade santomense. “A Escola de Mentiras” passou a formatar a mente das gerações mais novas, a verdadeira raiz identitária sucumbiu, e a mentira ensinada na escola moldou o ser santomense.

A reforma do sistema de ensino, foi o grito silencioso que ecoou no Pavilhão Alda Espírito Santo no Liceu Nacional, após a intervenção de Filinto Costa Alegre, e da declamação do poema “A escola de Mentiras” de Alda Espírito Santo.

Oiça a intervenção do conferencista Filinto Costa Alegre:

Um trio de Jovens poetas santomenses transmitiram para os alunos do Liceu e para as autoridades governamentais, o sentido patriótico da mulher que escreveu o hino nacional.

Ivanick Lopanbza / Poeta

Marty Pereira – Poeta

O impacto da primeira conferência nacional sobre Alda Espírito Santo já é sentido no Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior. A Ministra Isabel de Abreu reuniu-se de urgência com todos os ex-Ministro da Educação, porque a identidade santomense precisa ser resgatada, antes de a “Escola da Mentira” apagar da mente das novas gerações todos os vestígios da identidade santomense.

O Téla Nón promete para as próximas edições detalhar, ponto a ponto, o resultado da Primeira Conferência Nacional sobre Alda do Espírito Santo.

Abel Veiga