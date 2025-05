O rugir de África por Ibrahim Traoré

O Presidente do Burkina-Faso foi alvo de mais uma tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais a juventude e o povo africano têm condenado as sucessivas tentativas de forças e grupos estrangeiros em derrubar o jovem de 37 anos de idade, que desde setembro de 2022 é Presidente do Burkina-Faso.

Capitão do exército, Ibrahim Traoré, assumiu o comando do seu país após um golpe de Estado. Fortaleceu a Aliança do Sahel que agrupa outros 2 países africanos também sob regime militar, o Níger e o Mali.

No dia 30 de Abril os jovens africanos saíram as ruas incluindo na Europa, para manifestar apoio ao Presidente do Burkina-Faso. África despertou-se e há muito tempo. Uma nova revolução pan-africana e anti neocolonialista, está em marcha no continente, berço da humanidade.

Abel Veiga

Veja o vídeo neste Link :

https://www.facebook.com/reel/665043746132970