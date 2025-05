Sindicato dos Jornalistas de STP : Mensagem Alusiva ao dia Mundial da Liberdade de Imprensa

A data que hoje se assinala, em todo mundo, o dia Mundial da Liberdade de Imprensa remete-nos a uma reflexão profunda sobre o atual estado da Comunicação Social em São Tomé e Príncipe.

Neste dia, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social manifesta o seu descontentamento face ao rumo que a imprensa nacional tem vindo a atravessar.

Ao longo dos anos, temos assistido com alguma indignação os sucessivos governos a procrastinar o futuro da Comunicação Social com falta de políticas claras que visam uma comunicação independente, pró-activa, isenta e que preste serviço de qualidade a população.

A prova disso vimos o Orçamento Geral de Estado e as Grandes Opções de Planos a serem aprovados, neste ano, sem acções concretas para a mudança do paradigma da Comunicação Social.

Foi com elevada preocupação que observamos o ultimato dado ao país pela Organização Internacional das Telecomunicações OIT, no processo de transição Analógica para Digital.

Pese embora, algumas acções terem sido feitas no sentido de cumprir esta recomendação, a grande verdade é que esta transição não está concluída, e parece que este assunto caiu no esquecimento. Neste sentido questionamos ao governo se está-se a aguardar por um novo ultimato da OIT, para que este processo seja retomado.

O Sindicato exorta as autoridades nacionais a apostarem seriamente na capacitação dos profissionais face as exigências atuais que o mundo tecnologico nos impõe.

Por tudo isso, o Sindicato tem observado com inquietação as ondas de críticas que são lançadas diariamente aos órgãos da Comunicação Social e aos profissionais que sem condições de trabalho e sem salário digno têm desempenhado a profissão com zelo e abnegação. Embora reconhaçamos também que há muitas fragilidades no sector, fruto da fraca capacitação de alguns profissioanais e do baixo salário, o que consequentemente, se traduz na desmotivação e empenho de outros.

A Comunicação Social é e continua a ser a arma mais poderosa, tem como objectivos educar, informar, sensibilizar, dar voz aos mais desfavorecidos e que prima sobretudo, pelo contraditório.

Neste dia tão importante o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social deixa uma mensagem de encorajamento a todos profissionais da Comunicação Social para que se mantenham firmes e comprometidos a prestar um serviço digno a população com rigor e isenção.

Mas, sublinhamos que isso só será possivel se houver um compromisso sério por parte das autoridades nacionais.

Um bem-haja a todos e que Deus nos abençõe!

Obrigada.