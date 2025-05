Carlos Vila Nova lança apelo à ação: “Investir na cultura e na juventude é garantir o futuro da CPLP”

Com palavras e visão estratégica, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, marcou a cerimónia oficial do Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Capital da Cultura da CPLP 2025 com um discurso que ultrapassou a simbologia da data e apontou caminhos concretos para o reforço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

No evento solene realizado no Hotel Praia, diante de altos representantes de Estados-membros, organizações internacionais e artistas da lusofonia, Carlos Vila Nova não se limitou a exaltar os laços históricos que unem os países da CPLP. Foi direto: “É hora de transformar a cultura em pilar de desenvolvimento sustentável e a juventude em protagonista da nova lusofonia”.

Três eixos de ação: cultura, juventude e cooperação multilateral.

O Presidente delineou três áreas estratégicas para reforçar o espaço lusófono:

Cultura como vetor de transformação económica e social – Vila Nova defendeu a cultura como um ativo que vai além do entretenimento. “É fonte de inovação, de desenvolvimento humano e de geração de emprego”, afirmou. Incentivou a criação de políticas públicas integradas para dinamizar as indústrias criativas nos países da CPLP e ampliar o acesso dos cidadãos à cultura, com foco especial nos territórios mais vulneráveis. Educação e juventude no centro da agenda da CPLP – “O futuro da língua e da cultura está nas mãos da juventude”, declarou. O Chefe de Estado propôs o reforço de programas de intercâmbio entre jovens dos Estados-membros, investimento em educação pluricultural e digital, e a promoção de plataformas tecnológicas para a divulgação da cultura lusófona.

Cooperação cultural e linguística reforçada – Carlos Vila Nova apelou à criação de mecanismos permanentes de colaboração entre os ministérios da Cultura e da Educação dos países da CPLP, além de incentivos ao ensino da língua portuguesa como língua de ciência, negócios e diplomacia. Propôs ainda a valorização da diversidade cultural de cada país como parte de um património comum.

Assumindo o peso e a responsabilidade da presidência santomense da CPLP, o Presidente sublinhou que São Tomé e Príncipe está empenhado em “harmonizar o que é diverso e consolidar o que é comum”. Alertou, porém, que a CPLP não deve limitar-se à diplomacia de cúpula: “Precisamos de uma CPLP que chegue às comunidades, que transforme vidas e que seja sentida no dia a dia dos nossos povos”.

Em clara valorização do património nacional, Carlos Vila Nova convidou os presentes a vivenciar a riqueza cultural santomense. “A Puita, o Socopé, a Dexa, o Uso e o Bulauê não são apenas tradições — são expressões vivas da nossa identidade e da nossa ligação profunda com os demais povos lusófonos”, declarou.

Ao encerrar a sua intervenção, o Presidente da República deixou um apelo direto aos líderes da CPLP: “Não deixemos que a nossa língua e cultura se tornem apenas memória. Que sejam farol. Que sejam força. Que sejam caminho.” E reforçou: “É com ação concreta, compromisso político e visão de futuro que faremos da CPLP um espaço mais forte, mais unido e mais relevante no mundo”.

Com esta celebração, São Tomé e Príncipe assume com firmeza o seu papel como Capital da Cultura da CPLP 2025, numa edição marcada pela aposta no lema “Juventude e Sustentabilidade”, que ecoa como desafio e oportunidade para todos os países da comunidade lusófona.

Waley Quaresma