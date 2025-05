Japão dá fôlego ao sistema de saúde são-tomense com a entrega de novos equipamentos

Numa demonstração concreta da sólida relação bilateral, o Japão entregou esta terça-feira, 6 de maio, um novo lote de equipamentos médicos a São Tomé e Príncipe, numa cerimónia simbólica que decorreu no Centro Hospitalar da capital, “Ayres de Menezes”.

O embaixador NOGUCHI Shuji, que viajou de Libreville para a ocasião, formalizou a doação ao lado do Ministro da Saúde, Celso Matos, destacando que os materiais oferecidos — entre os quais se contam mais de 100 tensiómetros, laringoscópios e reguladores de oxigénio — visam reforçar a qualidade dos cuidados prestados à população.

A doação faz parte de um pacote de apoio avaliado em 150 milhões de ienes, equivalente a 24 milhões de dobras, inserido no plano de assistência do Governo japonês ao sector da saúde são-tomense.

“O Japão está profundamente empenhado em apoiar o sistema de saúde de São Tomé e Príncipe. Estes equipamentos são simples, mas fundamentais para garantir diagnósticos e tratamentos eficazes nas unidades de saúde do país”, afirmou o embaixador nipónico, Noguchi Shuji.

O diplomata recordou que a cooperação inclui também projectos estruturantes, como a reabilitação do Centro de Saúde de Angolares e o reforço da capacidade técnica dos profissionais locais, através de estágios no Japão.

Na sequência da cerimónia, o embaixador e a comitiva visitaram o Hospital Central Ayres de Menezes, onde puderam constatar as carências materiais e infra-estruturais existentes.

“São Tomé e Príncipe valoriza esta relação de confiança e pretende continuar a trabalhar com o Japão em prol da saúde pública e da formação dos nossos quadros”, disse o Ministro da Saúde, Celso Matos, visivelmente satisfeito com a entrega do segundo lote de equipamento, tendo referindo que o país poderá receber no próximo ano, o terceiro lote de equipamentos médicos.

Celso Matos aproveitou a ocasião para anunciar que o Japão já tem uma linha de crédito para reabilitar o Centro de Saúde de Angolares e o Posto de Saúde da Comunidade de Porto Alegre.

“Em qualquer momento as obras de reabilitação poderão arrancar“.

O embaixador demonstrou toda a disponibilidade em apoiar o governo a melhorar o campo de medicina, quer nas infraestruturas e na formação dos recursos humanos, finalizou o ministro da saúde.

Waley Quaresma