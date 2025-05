Está feito! O advogado Miques Bonfim que incomodava “o sistema” foi mandado para a prisão preventiva por alegado abuso de menor

O advogado Miquel João foi ouvido esta segunda-feira pela Juiza de Instrução do Tribunal de Primeira Instância na sequência de uma denúncia processada pelo Ministério Público, que o indiciou por três crimes de abuso sexual de criança. Apesar de ainda não existir uma acusação formal, a juíza de instrução criminal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa – a prisão preventiva – alegando três fundamentos principais: alarme social, gravidade indiciária dos crimes e perigo de perturbação do inquérito e de fuga.

Segundo a defesa, composta pelos advogados Carlos Semedo e Pedro Sequeira, o processo encontra-se ainda em fase de investigação e a decisão judicial foi recebida com surpresa.

“O doutor Miquel João não está formalmente acusado. Existe uma denúncia, foram recolhidas provas e o Ministério Público promoveu mandados de busca e detenção. Hoje apenas se realizou o primeiro interrogatório judicial”, esclareceu Carlos Semedo.

Durante a audição, foram ouvidas várias testemunhas, o que, segundo o advogado, Carlos Semedo é um procedimento pouco habitual nesta fase. “Tentámos demonstrar que a prova apresentada pelo Ministério Público não sustenta os crimes imputados. Ainda assim, a senhora juíza entendeu haver fundamentos para a prisão preventiva”, afirmou.

O advogado Carlos Semsdo explicou que a fundamentação do tribunal se baseou em três aspetos: a existência de alarme social gerado pela denúncia, a gravidade dos indícios apontados, e o suposto risco de fuga e de perturbação da investigação. No entanto, a defesa contesta esses argumentos. “Não há qualquer perigo de fuga. O doutor Miquel João é uma figura pública, foi ele próprio quem se apresentou às autoridades. Bastava aplicar medidas como a retenção do passaporte”, defendeu Carlos Semedo, acrescentando que o processo de inquérito já se encontra praticamente concluído, o que inviabilizaria o risco de perturbação da investigação.

A defesa interpôs de imediato um recurso à decisão da juíza, que será encaminhado para o Supremo Tribunal de Justiça assim que forem extraídas as certidões necessárias. A equipa legal pretende demonstrar que a decisão de prisão preventiva “não é correta, nem justa, nem necessária”.

Entretanto, Miquel João comunicou através do seu advogado que decidiu iniciar uma greve de fome, alegando falta de garantias para um julgamento justo. “Ele afirmou que entra na prisão em greve de fome, consciente de que pode não sair vivo, mas determinado em sair inocente”, declarou Carlos Semedo, sublinhando que se trata de uma decisão pessoal do seu constituinte.

A defesa insiste que os factos relatados na denúncia remontam a há quatro ou cinco anos, e não foram confirmados pelas testemunhas ouvidas. “O alarme social que se alega não nasceu da sociedade, mas sim de notícias veiculadas pela própria família da menor”, reforçou o advogado Carlos Semedo.

O caso tem gerado grande atenção pública, em parte devido ao perfil interventivo de Miquel João, nomeadamente nas redes sociais. Questionado sobre se esse comportamento poderia contribuir para o alarme social, Carlos Semedo respondeu que tal não constitui fundamento legal para a prisão preventiva. “Não é por emitir opiniões que se configura um risco real de perturbação do inquérito ou de fuga.”

O processo segue agora para apreciação do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Miquel João permanece detido, aguardando a decisão sobre o recurso interposto pela defesa.

Waley Quaresma