(Autor: He Bin)

Diante das mudanças em nosso mundo, em nossos tempos e em nossa história, a China e a Rússia devem manter uma visão clara das direções futuras de suas relações bilaterais e das tendências gerais de desenvolvimento da sociedade humana. O apelo foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega russo Vladimir Putin após seu encontro “frutífero” no Kremlin.

Os dois chefes de Estado concordaram em coordenar-se totalmente para fazer novas e maiores contribuições ao desenvolvimento e à renovação das duas nações e à preservação da justiça e da equidade internacionais.

De 7 a 10 de maio, o presidente Xi fez uma visita de Estado à Rússia, durante a qual participou das celebrações do 80º aniversário da vitória da Grande Guerra Patriótica em Moscou. Esta foi sua 11ª visita à Rússia, o país que ele mais visitou desde que assumiu o cargo de presidente chinês.

Este ano marca o 80º aniversário das vitórias na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, na Grande Guerra Patriótica da União Soviética e na Guerra Mundial Antifascista. Ocorrendo neste momento histórico particular, esta visita personificou o alto nível das relações entre a China e a Rússia.

Durante a visita, os dois líderes trocaram opiniões aprofundadas sobre as relações China-Rússia e as principais questões regionais e internacionais. Chegou-se a um consenso sobre o aprofundamento inabalável da coordenação estratégica e a promoção do desenvolvimento estável, saudável e de alto nível das relações China-Rússia.

Diante do unilateralismo, da política de poder e da intimidação no mundo, o presidente chinês expressou a disposição de seu país de trabalhar com a Rússia para assumir responsabilidades especiais como grandes países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança.

Os dois presidentes também pediram a promoção da perspectiva histórica correta da Segunda Guerra Mundial, a preservação da autoridade e do status das Nações Unidas e a defesa da justiça e da imparcialidade internacionais.

Os dois lados assinaram e emitiram várias declarações conjuntas, incluindo uma sobre o aprofundamento da parceria estratégica abrangente de coordenação entre China e Rússia para uma nova era. Eles também concordaram em manter a estabilidade estratégica global e fortalecer ainda mais sua cooperação para preservar a autoridade do direito internacional.

Hoje, o mundo está entrando em um novo período de turbulência e transformação: os conflitos geopolíticos estão se multiplicando, as guerras tarifárias e comerciais estão se intensificando, o unilateralismo e a hegemonia estão sendo retomados, e a ordem política e econômica global está sofrendo sérias repercussões.

Na nova encruzilhada, como a China e a Rússia podem aprofundar sua cooperação estratégica para seus respectivos desenvolvimento e revitalização? Como eles podem assumir uma responsabilidade especial como grandes países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança, a fim de trazer estabilidade e energia positiva ao mundo? Esta visita forneceu uma resposta clara.

A Segunda Guerra Mundial, há 80 anos, foi uma catástrofe nunca antes vista na história da humanidade. China e Rússia, que foram os principais teatros de operações na Ásia e na Europa durante esse período, fizeram contribuições decisivas para a vitória global contra o fascismo. Entretanto, essa memória histórica foi distorcida e falsificada por certos países, numa tentativa de construir uma falsa narrativa histórica a serviço da geopolítica, para salvaguardar seus próprios interesses hegemônicos.

De acordo com a declaração conjunta sobre o aprofundamento da parceria estratégica abrangente de coordenação entre China e Rússia para uma nova era, os dois países defenderão firmemente os frutos da vitória na Segunda Guerra Mundial e se comprometerão a impedir o ressurgimento do nazismo anti-humano e da supremacia racial. Eles apelam à comunidade internacional para que respeite e defenda os princípios fundamentais estabelecidos pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Segundo analistas, isso demonstra a firme determinação de ambos os lados em defender conjuntamente a verdade histórica e manter a ordem internacional do pós-guerra.

O desenvolvimento é a chave para resolver todos os problemas. No contexto atual de crescente protecionismo e desenvolvimento global desequilibrado, China e Rússia estão comprometidas em impulsionar a recuperação da economia global. Durante esta visita, as duas partes trocaram mais de 20 documentos de cooperação bilateral, abrangendo uma ampla gama de áreas. Além disso, eles continuam trabalhando juntos para enfrentar as pressões negativas sobre a economia global e promover a participação de mais países do Sul Global no comércio internacional e regional.

Como grandes países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança, a “responsabilidade especial” da China e da Rússia também se reflete em sua determinação em salvaguardar a justiça e a equidade internacionais. Atualmente, alguns países estão se envolvendo em unilateralismo, hegemonia e intimidação, o que prejudica seriamente a globalização econômica e a ordem internacional.

Durante as conversas, os chefes de Estado chinês e russo enfatizaram a necessidade de estreita coordenação e cooperação dentro de plataformas multilaterais como as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai e os países BRICS. O lado chinês reiterou sua disposição de trabalhar com a Rússia para manter o sistema comercial multilateral global e a estabilidade e o fluxo tranquilo das cadeias industriais e de suprimentos.

O lado russo enfatizou que a imposição de altas taxas alfandegárias era absurda e ilegítima e só prejudicaria o infrator.

No mundo atual de turbulência e transformação, a humanidade enfrenta muitos desafios. Um relacionamento China-Rússia mais autoconfiante, estável e resiliente na nova era ajudará a salvaguardar mais vigorosamente a justiça e a equidade internacionais.