Caso Miques João – Um olhar esclarecedor

Para aqueles que desejam a desgraça do advogado Miques João fiquem a saber que no direito penal existe um princípio fundamental da presunção de inocência, ou seja, um indivíduo só é considerado culpado quando o caso for ao tribunal e o indivíduo é julgado e condenado.

Tudo que existe contra o Miques João até agora são fortes indícios da prática de crime de violação sexual de menores, daí ter-lhe sido decretado a mais gravosa das medidas de coação, ou seja, a prisão preventiva. E para aqueles que acham que o advogado Miques João está a ser vítima de uma cabala política com o objetivo de o desacreditar devido a sua opinião e luta pela necessidade de esclarecimento do caso 25 de Novembro de forma que os verdadeiros culpados sejam levados a justiça, quero dizer que compreendo essa forma de olhar para este caso, mas no entanto, quero que fiquem a saber que independentemente da sua nobre e patriótica luta pela verdade do caso 25 de Novembro, que aliás tem o meu apoio e da grande maioria dos santomenses, o advogado Miques João não está isento ou livre de enfrentar a justiça caso cometa alguma transgressão ou crime.

Uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é uma outra coisa! Uma coisa não inválida a outra, ou seja, o facto de ele estar a lutar pelo esclarecimento do caso 25 de Novembro, não significa que ele por outro não possa cometer transgressões ou crimes. Imaginemos por exemplo que em vez dessa acusação de crime sexual relacionado com menor, fosse um crime de atropelamento mortal! O que iriam dizer? Lembrem-se sempre que o homem capaz de grandes feitos e proezas, também pode ser capaz de cometer grandes atrocidades e monstruosidades.

Portanto, se o advogado Miques João transgrediu ou cometeu crimes, ele deve sim ser responsabilizado, não pode fazer-se de vítima e alegar tratar-se de uma cabala política devido a sua opinião e luta pela verdade no caso 25 de Novembro.

Se a justiça funciona com dois pesos e duas medidas é porque nós enquanto sociedade assim o permitimos, se há um juiz ou um deputado impune devido a crime sexual contra menor ou de assassinato é porque nós enquanto sociedade assim o permitimos, não estamos a fazer pressão suficiente. Como disse no início, para todos os efeitos o advogado Miques João é um homem inocente, ainda não foi provado nada contra ele nos tribunais.

Finalmente quero aproveitar para manifestar a minha discordância em relação a medida de coação que lhe foi aplicada. Na minha opinião bastava Termo de Identidade e Residência, Proibição de contacto com a menor, seus familiares e outras pessoas envolvidas, e em última instância a Obrigação de Permanência na Habitação, mas nunca a mais gravosa das medidas de coação que é a Prisão Preventiva.

Por: Nelson Pontes