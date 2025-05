Arguido no caso do massacre no quartel pede celeridade no julgamento

A tortura e morte de quatro civis no interior quartel do Exército, continuam no centro das atenções em São Tomé e Príncipe. Desta vez, o ex-vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, arguido no processo, pede que a justiça seja aplicada com celeridade.

“Queremos um julgamento justo, transparente e imparcial com provas irrefutáveis de que o K matou o L ou K mandou o L matar o M.”

Perante o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o procurador-geral da República, responsáveis do Tribunal Militar e chefias das Forças Armadas, Armindo Rodrigues foi mais longe.

“Queremos o julgamento de todos aqueles que, cientes da preparação da operação pelos falecidos, nada fizeram para desencorajá-los ou dissuadi-los. Pelo contrário, alimentaram suas expectativas, assegurando-lhes acesso a armamento pesado de infantaria, como RPG-7 e PKM. Também queremos que sejam julgados aqueles que cometeram o crime de alta traição à pátria, permitindo a entrada dos falecidos nos quartéis e o livre acesso ao arsenal de artilharia. Queremos um julgamento para aqueles que financiaram os falecidos para a realização de suas operações.”

Durante o discurso, feito na cerimónia de abertura do exercício naval Obangame Express 2025, o atual comandante da Guarda Costeira apontou responsabilidades diretas.

“Quem detém o comando operacional das forças armadas é o chefe de estado maior das forças armadas e, quem detém o comando tático são os comandantes dos ramos. O vice-chefe do Estado-Maior atua como conselheiro do chefe do Estado-Maior e só assume o comando em caso de ausência ou impedimento deste.”

Esta é a primeira intervenção pública de Armindo Rodrigues sobre o caso, numa semana em que o único advogado das vítimas, considerado incómodo pelo sistema, foi detido e colocado em prisão preventiva, acusado de abuso sexual de uma menor.

José Bouças

