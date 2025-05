Jornalista da TVS juntou-se a manifestação: “Há uma clara tendência de manipulação da justiça no país”

O funcionamento parcial da justiça em São Tomé e Príncipe, alimenta a indignação dos cidadãos, e o sentimento de revolta começa a tomar conta da sociedade.

Antes da abertura do ano judicial, o primeiro-ministro Américo Ramos, denunciou a situação. Disse que a justiça perdeu credibilidade, tornou-se corrupta, partidária e cheia de vícios.

Cada vez mais os cidadãos protestam contra um sistema judicial, que revela dois pesos e duas medidas na sua actuação.

A injustiça da justiça santomense despertou o jornalista Genisvaldo Nascimento, para o caso da detenção do advogado Miques João Bonfim.

«Meu sentimento é de muita tristeza e mágoa perante os factos dos últimos tempos nesse país. Há uma clara tendência de manipulação da justiça no país, e não sabemos com que intenção. Pode-se concluir que a justiça está a ser muito manipulada, com muito espírito de má-fé», afirmou o jornalista.

O cidadão comum espera e desespera por uma decisão judicial em torno de um processo-crime, submetido aos tribunais. Alguns idosos até já morreram, sem que o Tribunal decidisse pelo processo interposto relacionado com justas indeminizações a que têm direito. Mas, para os casos em que o cidadão incomoda “o Sistema” principalmente político e económico a justiça santomense age de forma célere.

«Porque é algo que pode estragar o nosso belo São Tomé e Príncipe, eu Genisvaldo Nascimento enquanto jornalista da Televisão Santomense, também decidi aderir a esta manifestação a favor do advogado Miques João. Toda gente sabe que o advogado Miques João estava a travar uma luta contra um sistema, tentando esclarecer um facto que deixou muito mal o nosso São Tomé e Príncipe. Estamos a falar da matança que decorreu no quartel no dia 25 de novembro de 2022», precisou.

O jornalista deixou claro que não é contra o combate cerrado que as autoridades desencadearam contra o abuso sexual de menores. Contesta sim, o procedimento da justiça no caso do advogado Miques Bonfim.

«Miques foi aprisionado como se fosse o pior dos assassinos, enquanto os maiores assassinos, pessoas que mataram 4 cidadãos nacionais, e que o povo santomense não tem nada a ver com isso, estão aí a solta. Não podemos compactuar com estas arbitrariedades», reforçou.

Memso no caso do abuso sexual de menores, as denúncias são várias. Para uns casos a justiça age célere e de forma musculada, para outros casos, nada acontece. Genisvaldo deu o exemplo de uma mulher polícia que terá apanhado alguém a violar a sua filha. Fez a denúncia no ministério público e tudo terá ficado na água de bacalhau.

«Não vamos estar aqui a fechar os olhos para aquilo que é aberração, para aquilo que é estupidez, de pessoas que se calhar estão aqui a ganhar muito dinheiro, para estar aqui a encobrir crimes, e a fazer toda a gente de ignorante. Por isso aderi a esta manifestação», frisou.

Durante a manifestação o jornalista denunciou a parcialidade da justiça santomense. «A forma tão evidente como a justiça tem sido tão parcial. Se quiserem matar-nos a todos, que o façam, se quiserem prender-nos a todos, com um pretexto qualquer para nos pôr na cadeia que o façam», pontuou.

A voz de Genisvaldo Nascimento reflectiu que estava emocionado. A tensão é alta na sociedade santomense. Desde os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, que a paz social fugiu da maioria dos cidadãos. Talvez os que fazem parte, ou são alimentados pelo Sistema sentem-se confortáveis e em paz.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor e na íntegra as declarações do Jornalista Genisvaldo Nascimento durante a manifestação desta quarta – feira.

Abel Veiga