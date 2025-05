Mar Aberto – NRP Sines chega a São Tomé no dia 19 de maio

No contexto da “Iniciativa Mar Aberto 2025”, o NRP Sines largou da Base Naval de Lisboa a 14 de abril de 2025 e, após a passagem por diferentes portos, chegará a São Tomé e Príncipe a 19 de maio de 2025, onde desenvolverá diferentes atividades em estreita ligação com as autoridades santomenses, entre 20 e 24 de maio de 2025.

A “Iniciativa Mar Aberto 2025”, que consiste em ações de apoio ao desenvolvimento de uma cultura de segurança marítima e ao fortalecimento das capacidades associadas junto dos Estados da África Ocidental e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), realiza ainda atividades no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa, enquadradas nos respetivos programas-quadro em vigor.

O navio da Marinha participa igualmente nas “Presenças Marítimas Coordenadas da União Europeia” com o objetivo de concretizar um maior compromisso europeu na promoção da segurança marítima e na realização de ações conjuntas de fiscalização marítima e no exercício “OBANGAME EXPRESS 2025” que contribuirá para o desenvolvimento da segurança marítima no Golfo da Guiné e para o reforço das capacidades de segurança e defesa dos Estados daquela região.

Fonte : Embaixada de Portugal