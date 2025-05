A educação em São Tomé e Príncipe (STP) e a abertura ao Exterior

No artigo anterior sobre as regras em transportes públicos, o tom colocado no texto foi interpretado por alguns como tendo sido forte, o que me folga em saber, já que visava, propositadamente, um objetivo específico: despertar a consciência das autoridades políticas africanas, mormente as de STP, para a gravidade do problema, de maneira a que sejam promovidas ações imediatas no sentido de o resolver e evitar as prováveis consequências que serão seguramente dramáticas. Tratou-se, essencialmente, de um grito de alerta.

No imediato, se as autoridades africanas estiverem do lado seu povo e quiserem resolver o problema, devem apoiar as respetivas embaixadas com recursos financeiros excecionais de maneira a que possam ir ao encontro das pessoas e convencê-las a mudar rapidamente de comportamento. As embaixadas precisam de mais recursos para que, de forma permanente, possam realizar o seu trabalho de campo e contribuir para evitar situações vexatórias evitáveis, mas também podem contar com a participação da diáspora nesse sentido.

O presente artigo aborda a educação e a abertura ao exterior. No essencial, reflete sobre o modelo de educação que deve ser implementado num contexto de abertura ao exterior, caracterizada sobretudo pela emigração. O artigo não aborda o efeito da emigração nas remessas dos emigrantes nem os modelos de abertura ao exterior por não ser este o lugar para o efeito.

Como é sabido, STP é um pequeno Estado insular e como tal deve fundamentar a sua sobrevivência e desenvolvimento com base na abertura ao exterior. Nessa abertura estão sobretudo as diligências que as autoridades locais devem desenvolver para obter ajudas externas necessárias para financiar as necessidades domésticas. Isso significa que precisa de manter, de forma permanente, um bom relacionamento com os parceiros de proveniência direta e indireta das ajudas que precisa. Mas implica também a emigração e é aqui que entra a educação, instrução e formação das pessoas.

A emigração é uma característica específica dos pequenos Estados insulares (PEI) e é uma consequência natural da pobreza desses países, particularmente os que são considerados geograficamente isolados, como é o caso de STP. Em geral, os PEI têm uma sobrevivência precária, dependente de ajuda externa e de remessas de emigrantes. A situação é mais gravosa para aqueles que não têm um recurso natural valioso através do qual recebem uma renda. Mesmo nestes casos, isto é, ainda que STP venha a ter rendimentos de petróleo, provavelmente não excederá 1/3 das necessidades de financiamento das suas despesas públicas. Isso significa que continuará a ser um país dependente de ajudas externas, e quando estas tendem a ser cada vez mais reduzidas, como é o contexto em que atualmente se vive, a situação destes países torna-se mais difícil. A sua dependência aumenta, quando, além disso, os doadores impõem condicionamentos.

O que foi dito atrás leva a recentrar STP na perspetiva da sua abertura ao exterior em que a emigração é uma dimensão central. Isso obriga a discutir como é que o país deve preparar a sua população que tende a emigrar. Qual é o modelo de educação, de instrução e de formação que se deve dar à população? Que políticas de emigração deve o país pôr em marcha para apoiar os que saem de maneira a que possam facilmente integrar-se nos países de acolhimento? Estas, são, entre outras, as questões que se deveriam colocar para evitar os problemas que foram referidos no artigo anterior. Recomendo que voltem a ler aquele artigo, com a devida atenção, tomando em consideração o resultado das eleições legislativas do dia 18 de maio em Portugal.

Muitos cientistas de sociologia, antropologia e economia, principalmente culturalistas, nomeadamente da escola francesa, têm refletido sobre o modelo de educação que tem sido adotado em África pós-independência. Os especialistas afirmam que os países africanos adotaram o modelo de educação das antigas potências coloniais, o qual estava mais de acordo com os seus interesses do que dos africanos. Esses especialistas defendem que os países africanos deveriam criar e adotar um modelo de educação baseado nas suas próprias realidades para o seu desenvolvimento. Contudo, até aos nossos dias, a maioria dos países africanos (praticamente todos) continua a insistir no modelo de educação da antiga potência colonial sem nenhuma adaptação significativa às suas realidades socioculturais. Muitos desses países seguem o modelo de educação do período colonial com evidentes erros de forma e de conteúdo, sobretudo em algumas disciplinas como a História e Economia, levando os jovens a adquirir conhecimentos sobre o seu país destorcidos da realidade.

Interessa aqui refletir sobre STP. Como se sabe, desde a segunda metade do século XIX até ao fim do regime colonial (21 de dezembro de 1974), o arquipélago de STP era uma economia de plantação. Entre finais do século XV e o início do século XVII foi um misto de economia de tráfico negreiro e de plantação (economia de açúcar). A economia de plantação requer muita mão-de-obra para o seu desenvolvimento, que teve de ser importada, em grandes contingentes, de África, em diferentes momentos, para as plantações de STP.

Com a independência do território em 1975, o paradigma económico mudou em termos de sua estrutura. Passou-se de uma economia de plantação para uma economia de ajuda externa. O leitor interessado pode ter conhecimentos sobre estes e outros temas nos meus livros de ensaio sobre a História e sobre a Economia de STP (veja os meus livros de 2008, 2009, 2021 e 2023, para além de artigos científicos sobre o assunto).

O enquadramento anterior serve para mostrar que até à data da independência, o território era uma economia de imigração, isto é, uma economia que precisava de mão-de-obra estrangeira (imigrantes) para o seu funcionamento. A partir daí, e particularmente com a derrocada do regime do partido único em 1990, o país tornou-se cada vez mais uma economia burocratizada e de ajuda externa e, por conseguinte, também de emigração, de gente que deseja de sair para o estrangeiro e lá viver. São períodos distintos que correspondem, igualmente, aos distintos processos de produção e troca.

Assim, sendo hoje STP um país de vocação externa, virado para o exterior, faz sentido que o modelo de educação para os são-tomenses se oriente, também, para o exterior. A não consideração desta dimensão constitui uma enorme fragilidade para o país e para a integração dos seus emigrantes nos países de acolhimento.

Em nossa opinião, a vertente externa da educação tem de contemplar matérias sobre as regras, costumes, valores culturais e leis que regem o funcionamento dos países de acolhimento. Estas matérias têm de ser lecionadas a todos os níveis de ensino e devem ser complementadas com programas nos medias (TV, rádio, etc.) de maneira a fixar conhecimentos. E é importante que seja ensinado às pessoas que quem quiser viajar para um país estrangeiro tem de respeitar, escrupulosamente, todos os modos do seu funcionamento sob pena de expulsão ou, em caso de crime, de penas de prisão e posterior expulsão.

Em relação aos que emigram para efeitos de estudo, para além do conhecimento que devem ter sobre as regras, costumes, valores e leis que regem o funcionamento do país em que pretendem fixar-se, o programa escolar deve estar de par com o programa do pais em causa.

Em todo o Ocidente, os programas escolares são similares e os países seguem o mesmo padrão de ensino, pelo que não há dificuldades nenhumas para os estudantes de um país do Ocidente que queira estudar num outro diferente do seu. Sabe-se que os alunos asiáticos se adaptam muito bem aos programas escolares do Ocidente. Os meus alunos de proveniência asiática sempre tiveram boas notas nas minhas unidades curriculares (disciplinas) de cálculo. Coisa diferente são os alunos africanos (os que vêm de África) para estudar na Europa. Para estes, as dificuldades de aprendizagem são enormes. A grande maioria não se adapta aos programas de ensino do Ocidente e desiste. A maior dificuldade reside nas disciplinas de cálculo. Muitos chegam à universidade sem saber somar frações com denominadores diferentes. Quase todos não sabem operar sobre expressões proposicionais. Dizem que fizeram o 12º ano de matemática em África, mas quando testados são incapazes de resolver uma simples equação do primeiro grau. Quando as mesmas expressões proposicionais, ou mesmo simples expressões, são trazidas para a micro, macroeconomia, finanças públicas ou empresariais, para os que escolhem cursos de economia ou gestão, os alunos provenientes de África não conseguem acompanhar. A coisa complica-se quando se entra no campo das probabilidades de um acontecimento em economia ou gestão. De acordo com a minha experiência de Professor, os alunos originários da Guiné-Bissau são os mais fracos de todos, seguindo-se os de Angola, STP e Cabo-Verde. Os que vêm do Brasil são igualmente fraquinhos em cálculo. Ao contrário destes, os do leste da Europa e da Ásia têm tido bons desempenhos. Isso serve para dizer que há, neste caso, um problema com os africanos que exige respostas adequadas das respetivas autoridades.

O problema identificado é uma evidência, tanto mais que, relativamente a Portugal, o ministro da educação reúne anualmente com os embaixadores dos países africanos para lhes comunicar o insucesso escolar dos respetivos estudantes. É uma prática que tem sido realizada logo após a independência dos territórios africanos. Contudo, apesar da preocupação das autoridades portuguesas com o insucesso desses estudantes, a verdade é que, ano após ano, e são já várias décadas, não se registaram quaisquer melhorias. Como se sabe, o insucesso escolar é explicado por vários fatores, nomeadamente o económico, mas no caso vertente é-o, essencialmente, pela dimensão cognitiva, que é muito pequena para acompanhar o ensino superior em Portugal.

Como é que este problema pode ser resolvido? O economista Não Acidental propõe, resumidamente, o seguinte:

1º – Criar um programa educativo para todos os níveis de ensino adaptado às realidades do país, incluindo a sua vocação externa;

2º – Introduzir, pelo menos, mais uma unidade curricular de cálculo nos dois primeiros níveis (nível básico, a partir da 5ª a 9ª classe; e da 10ª a 12ª classe), de maneira a capacitar os alunos em cálculos;

3ª – Melhorar o ensino em todas as outras unidades curriculares;

4ª – Reorganizar e redimensionar as salas de aulas em termos de números de alunos por sala, que não deve exceder 25;

5ª – Avaliar os alunos pelas competências e capacidades efetivamente adquiridas. Isto é, só se deve validar uma competência ou capacidade que o aluno demonstrou que adquiriu. É um “crime” dizer que um aluno sabe quando não sabe, ou quando ainda não sabe. Numa turma de 25 alunos, um professor (p.e. de matemática) prudente pode passar não só um teste aos alunos, mas sim quatro, com o meu grau de dificuldade. Neste caso, ele saberá que a probabilidade de validar uma competência indevida é praticamente nula;

6ª – Ponderar sobre a necessidade de aumentar a carga horária letiva em mais uma hora, ou hora e meia, por semana;

7ª – Melhorar as condições de trabalho dos professores, incluindo as remunerações;

8ª – Criar escolas no estrangeiro onde a população emigrada é significativa para apoiar os emigrantes em matéria de educação e inserção social nesses países.

Impõe-se aqui dizer que não basta formar as pessoas em termos quantitativos. A qualidade da formação é fundamental para a estruturação da dimensão cognitiva individual. Enviar jovens munidos de um certificado de habilitações a dizer que têm o 12º ano de escolaridade quando as competências e capacidades que adquiriram nos países de origem são muito fracas é enviar-lhes para o insucesso e frustração. É “matar” a sua esperança de serem pessoas felizes. Os adultos têm de ser adultos e assumir as devidas responsabilidades pelos jovens. Quem governa um país tem de olhar para o que precisa de ser feito em prol dos jovens estudantes. Finalmente, é bom ter-se presente que uma população educada poupa recursos das finanças públicas em bens públicos e semipúblicos. A despesa pública tenderá a ser menor e, por isso, vale à pena investir muito mais na educação porque é ela que impulsiona o desenvolvimento.

Armindo do Espírito Santo – o economista Não Acidental (economista, historiador, investigador, Professor e vereador da CM de Odivelas)