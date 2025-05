STP prepara-se para ser o primeiro país do mundo com todo o território reconhecido como reserva mundial da biosfera

Há grande expectativa quanto à aprovação da candidatura da ilha de São Tomé ao estatuto de Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO, seguindo os passos da ilha do Príncipe, que conquistou esse reconhecimento em 2012.

“Seremos o primeiro país do mundo a ter todo o território reconhecido como Reserva da Biosfera, um feito histórico e irrevogável que elevará o prestígio internacional de São Tomé e Príncipe, consolidando o arquipélago como uma verdadeira joia da biodiversidade africana”, afirmou Nilda da Mata, Ministra do Ambiente.

No que diz respeito à biodiversidade, São Tomé e Príncipe tem ainda muitos motivos de orgulho a celebrar.

“Os parques naturais da ilha de São Tomé e Príncipe estão entre as 32 áreas protegidas mais relevantes do mundo para a conservação de mamíferos, aves e anfíbios. Além disso, as suas florestas são classificadas como a segunda mais importante de África em termos de interesse biológico, valendo ao arquipélago o apelido de ‘Galápagos da África‘.”

Com aproximadamente 80% de cobertura florestal, o arquipélago de São Tomé e Príncipe é amplamente reconhecido como um importante sumidouro de carbono, desempenhando um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas globais. Ainda assim, o país enfrenta desafios significativos a superar.

“Destacam-se, em particular, a desflorestação e a pressão antrópica sobre ecossistemas frágeis, a poluição costeira e marinha, incluindo a extração ilegal de inertes, além da gestão ainda insuficiente de resíduos sólidos e do impacto das alterações climáticas.”

A ministra do Ambiente discursou na abertura do Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné, um evento de quatro dias que reúne na capital santomense diversos especialistas internacionais na área da conservação.

José Bouças