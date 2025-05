TVS conhecida por ilegalidades deontológicas decidiu suspender o jornalista que se manifestou por Miques João

Numa ordem de serviço que entrou imediatamente em vigor no dia 15 de maio de 2025, a Direcção da Televisão Santomense (TVS), anuncia a suspensão por 15 dias do jornalista Genisvaldo de Nascimento, por ter participado numa manifestação a favor do advogado Miques João. Manifestação realizada no dia 14 de maio.

A ordem de serviço acrescenta que será aberto um inquérito para averiguar todas as disposições legais nomeadamente o Estatuto de Carreira dos Jornalistas e a Lei de Imprensa.

Na ordem de serviço, a direcção da TVS acusa o jornalista Genisvaldo Nascimento de ter violado a «ética e deontologia da classe que deverá nortear pela imparcialidade e independência, enquanto fazedor da comunicação social».

O protesto do Jornalista Genisvaldo Nascimento contra a injustiça da justiça santomense, durante a manifestação a favor do advogado Miques João, despertou a direcção da TVS da sonolência quanto a violação permanente e descarada da ética e da deontologia profissional que reina na TVS, e também noutros órgãos de comunicação social de abrangência internacional.

O Téla Nón sabe que a TVS, que foi sempre “o quarto do poder”, e não o quarto poder em São Tomé e Príncipe, convive com jornalistas que ao mesmo tempo são assessores de imprensa do governo. Uma grande violação do Estatuto dos jornalistas e da Lei de imprensa, que nunca foi punida pela direcção da TVS.

O Téla Nón recorda que em 2015, jornalistas da TVS chegaram a designar um ex-Primeiro Ministro, de ser Jesus Cristo que veio ao mundo para salvar os santomenses. Ao invés de ser repreendido ou corrigido, o jornalista que profetizou o endeusamento do líder político, acabou por ser promovido.

No capítulo de manifestações, o Téla Nón recorda que recentemente, o Presidente da República Carlos Vila Nova, demitiu o XVIII governo constitucional. Em consequência da decisão do Presidente da República, o Téla Nón apurou que uma jornalista da TVS, e com responsabilidades no sector da informação, chorou amargamente na redacção da TVS, pelo facto do seu líder ter sido demitido.

A direcção da TVS, não considerou a manifestação da sua jornalista, como sendo violadora da ética e da deontologia profissional. O Téla Nón prefere não descrever outras e muitas situações vergonhosas de violação da lei de imprensa e da deontologia profissional, sempre acarinhadas pela direcção da Televisão Santomense.

Genisvaldo de Nascimento, é agora o rosto da violação da lei de imprensa e da deontologia dos jornalistas, apenas por não ter contido a sua indignação pela forma bruta como o advogado Miques João que incomodava o sistema, foi detido e mandado a prisão por alegada violação de uma menor.

Os factos esclarecem cada vez mais a opinião pública, sobre a dualidade de critérios que reina em São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor a Ordem de Serviço da Direcção da TVS, e também repõe as declarações de liberdade feitas pelo jornalista Genisvaldo Nascimento no dia da manifestação.

Abel Veiga