Punir o Cidadão, Calar o Jornalista?

Por : Ermindo José Lourenço / Jurista

Resumo

Este artigo discute os limites e implicações éticas, jurídicas e constitucionais da suspensão de jornalistas por participarem em manifestações cívicas, tomando como estudo de caso um episódio recente que envolve o jornalista da Televisão Pública Santomense, Genisvaldo Nascimento.

O jornalista em questão foi suspenso por participar numa manifestação contra a prisão de um ativista cívico acusado de crimes graves, numa conjuntura em que parte da sociedade denuncia instrumentalização judicial. A partir de análise normativa (Estatuto do Jornalista, códigos de ética e jurisprudência), o artigo sustenta que a punição configura censura institucional e ameaça à liberdade de imprensa e de expressão.

Palavras-chaves: Liberdade de expressão; Ética jornalística; Participação cívica; Sanções disciplinares; Democracia.

Abstract

This article examines the ethical, legal, and constitutional implications of suspending journalists for participating in civic protests, using a recent case from São Tomé and Príncipe as its starting point. A journalist was suspended from his professional duties for attending a demonstration in support of a civic activist accused of serious crimes. Part of the population, however, believes the arrest was politically motivated and aimed at silencing a prominent critic of the regime. Drawing on legal frameworks (including national legislation, professional codes of ethics, and international human rights treaties) and relevant jurisprudence from Portugal and Brazil, the article argues that such disciplinary action constitutes a form of indirect institutional censorship. It concludes that journalists, as citizens, must retain the right to participate in public life and that punitive measures of this nature undermine freedom of the press and democratic pluralism.

Keywords

Freedom of expression; Journalistic ethics; Civic participation; Disciplinary sanctions; Democracy.

1. Introdução

A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são pilares fundamentais do Estado democrático de direito. No entanto, a sua efetividade depende da garantia concreta de que jornalistas possam exercer não só as suas funções profissionais, mas também os seus direitos enquanto cidadãos. Quando um jornalista é punido por participar num ato cívico, abre-se um precedente perigoso de confusão entre independência profissional e neutralização ideológica.

2. O Caso em Concreto

O jornalista Genisvaldo Nascimento foi suspenso por participar numa manifestação pacífica em defesa de um ativista cívico acusado de abuso sexual de menor e de crimes cibernéticos. Apesar da gravidade das acusações, uma parcela relevante da sociedade considera que a detenção pode ter motivações políticas especificamente, silenciar um crítico do sistema. De todos os modos, estando o processo judicial a decorrer os seus termos, o princípio da presunção de inocência deve prevalecer, até provas em contrário. Que não haja dúvidas: o crime de abuso sexual de menores deve merecer tolerância zero na nossa sociedade, sempre que inequívocamente provado nas instâncias comptentes.

O jornalista punido não atuava como repórter no momento da manifestação, tampouco utilizou meios institucionais para promover opinião. Participava como cidadão. A suspensão levanta a questão central: pode um jornalista ser punido pelo exercício da sua liberdade de consciência em espaço público?

3. Fundamento Legal e Deontológico

O Estatuto do Jornalista de São Tomé e Príncipe (2021) é claro ao proteger a liberdade de consciência:

“O jornalista não pode ser constrangido a exprimir ou subscrever opiniões nem a desempenhar tarefas profissionais contrárias à sua consciência, nem pode ser alvo de medida disciplinar em virtude de tal recusa.” (Art. 12.º, n.º 1)[1].

O Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses também consagra que o jornalista deve recusar práticas que violem a sua consciência (ponto 6) e lutar contra a limitação da liberdade de expressão e informação (ponto 3)[2]. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros reforça que a censura direta ou indireta é “um delito contra a sociedade” (Art. 2.º, V), devendo ser denunciada[3].

Estes instrumentos convergem no entendimento de que a independência do jornalista diz respeito à sua atividade profissional, não à sua cidadania. Puni-lo por se manifestar é violar o seu direito fundamental de participação cívica.

4. Jurisprudência Relevante

A jurisprudência portuguesa reconhece o direito à liberdade de expressão de trabalhadores, inclusive jornalistas. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que:

“A liberdade de expressão dos trabalhadores, incluindo jornalistas, não se esgota nas quatro paredes da empresa. Desde que não afetem diretamente a imagem da entidade empregadora de forma objetiva e injusta, não há justa causa para sanção[4].”

No Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a opinião política manifestada fora do ambiente laboral não justifica sanção disciplinar, salvo se configurar dano efetivo à reputação da empresa:

“O exercício da liberdade de expressão em ambiente extralaboral, sem ofensa direta à empresa, não constitui falta grave.[5]”

Ambas as decisões sustentam que o jornalista tem direito à cidadania crítica sem ser punido por isso.

5. Liberdade de Expressão e o Estado Democrático

Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 13.º), todos têm o direito de se expressar livremente, e esse direito inclui a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza[6]. A liberdade de imprensa, nesse contexto, é indissociável da liberdade cívica do jornalista.

Suspensões como a do caso em análise enfraquecem a independência jornalística ao induzirem à autocensura. Geram um efeito inibidor (“chilling effect”) que desestimula jornalistas a exercerem a sua cidadania por receio de represálias. Como alerta Pedro Coelho, “a imparcialidade jornalística não exige neutralidade moral[7]” e punir jornalistas por se indignarem é moralmente inaceitável e juridicamente perigoso.

6. Conclusão

A suspensão do jornalista são-tomense, Genisvaldo Nascimento não é apenas uma medida administrativa. É um sintoma de fragilidade institucional e de ameaça à liberdade de imprensa. O Estado democrático não pode tolerar represálias contra a cidadania crítica. O exercício da profissão de jornalista exige independência, mas também implica o direito de participar ativamente na vida democrática, inclusive manifestando-se contra injustiças percebidas.

A proteção da liberdade de imprensa exige que os jornalistas possam ser, antes de tudo, cidadãos livres.

