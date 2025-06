Quatro escolas ganham nova vida no sul de São Tomé: reabilitação chega a Angolares, Ribeira Peixe e Porto Alegre

O cenário mudou e a esperança voltou. Quatro escolas do distrito de Caué, no sul da ilha de São Tomé, foram reinauguradas este sábado, depois de anos marcados por salas sem janelas, casas de banho sem condições e estruturas quase em ruínas.

A cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro Américo Ramos, que afirmou ser um dia de enorme satisfação para o Governo e para toda a comunidade educativa da região. As escolas reabilitadas são: a Escola Básica e Secundária de Angolares, a Escola Básica de Ribeira Peixe e a Escola Secundária Básica de Porto Alegre.

As obras foram realizadas no âmbito do Projeto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos (PEREQT), financiado pelo Banco Mundial e pelo Parceiro Global para Educação, num montante de 1.902.861,41 dólares. A execução esteve a cargo da empresa ECOMOVEL, com supervisão do Ministério da Educação.

Suelda Fernandes, representante dos estudantes de Porto Alegre, não conteve a emoção: “É com grande alegria e um coração cheio de gratidão que recebemos esta nova escola. Representa uma nova esperança para todos nós.”

O Diretor da Escola de Angolares, Domingos Costa, considerou que o Governo fez um excelente trabalho. Já Alberto das Neves, da escola secundária local, expressou preocupação com a continuidade das melhorias.

A reabilitação das quatro escolas é apenas o início. De acordo com Sandro Ribeiro, representante do Banco Mundial, este é o primeiro lote de intervenções no distrito de Caué.

O Primeiro-Ministro deixou ainda um apelo à comunidade educativa: “Estas infraestruturas são vossas. Vamos preservá-las. E queremos que os parceiros continuem a apoiar esta transformação.”

No sul do país, onde as distâncias são grandes e as dificuldades persistem, estas escolas agora reabilitadas são mais do que edifícios. São o símbolo de um futuro melhor — mais digno, mais justo e mais educativo para todos.

Waley Quaresma