Arquiteto Paisagista

A HBD Príncipe procura um arquiteto paisagista para trabalhar na ilha do Príncipe. O arquiteto paisagístico em contexto tropical é responsável pelo planejamento, concepção e gestão de espaços exteriores sustentáveis, funcionais e esteticamente integrados com o ambiente natural. Trabalha com foco na biodiversidade, na adaptação climática e na valorização da paisagem local, respeitando as condições ecológicas e culturais da região.

Qualificações / Experiência:

Formação superior em Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Formação em Gestão de projetos

Curso em SHST e Gestão de Segurança em Obra será uma vantagem

3 a 5 anos de experiência em funções similares, projetos em clima tropical ou subtropical será uma vantagem

Conhecimentos sólidos sobre os solos de São Tomé e Príncipe e adaptabilidade das plantas

Conhecimentos em botânica tropical, ecologia e técnicas de jardinagem sustentável

Domínio de AutoCAD, REVIT e softwares similares e bons conhecimentos informáticos

Fluente em Português e Inglês



Caso esteja interessado(a) ou conheça alguém, envie a sua candidatura com

currículo para:

careees@hbdprincipe.com ou entre em contacto +239 986 7751.